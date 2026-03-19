Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. Курьез при жеребьевке. Во время объявления сломали шарик для Динамо
Кубок Украины
19 марта 2026, 11:23 | Обновлено 19 марта 2026, 11:35
1499
0

ВИДЕО. Курьез при жеребьевке. Во время объявления сломали шарик для Динамо

Шарик никак не хотел открываться, и военный его просто раздавил в руках

19 марта 2026, 11:23 | Обновлено 19 марта 2026, 11:35
1499
0
ВИДЕО. Курьез при жеребьевке. Во время объявления сломали шарик для Динамо
УАФ

Курьез случился во время жеребьевки полуфиналов Кубка Украины 2025/26.

Во время процедуры в Доме футбола в Киеве были определены две пары 1/2 финала.

В жеребьевке принимали участие первый вице-президент УАФ Артем Стоянов и военный ВСУ Кирилл Проньков.

Шарик с киевским Динамо никак не хотел открываться, и представитель ВСУ его просто раздавил в руках, чтобы достать бумажку с надписью.

На этой стадии принимают участие два клуба УПЛ и две команды Первой лиги. В полуфиналах Кубка Украины сыграют: Металлист 1925 Харьков – Чернигов, Буковина Черновцы – Динамо Киев

Полуфиналы пройдут 21–23 апреля, а финальный матч запланирован на 20 мая 2026 года. Победитель Кубка Украины 2025/26 получит путевку в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27.

ВИДЕО. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины

Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы жеребьевка Кубка Украины Металлист 1925 видео Артем Стоянов курьезы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем