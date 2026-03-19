ВИДЕО. Курьез при жеребьевке. Во время объявления сломали шарик для Динамо

Курьез случился во время жеребьевки полуфиналов Кубка Украины 2025/26.

Во время процедуры в Доме футбола в Киеве были определены две пары 1/2 финала.

В жеребьевке принимали участие первый вице-президент УАФ Артем Стоянов и военный ВСУ Кирилл Проньков.

Шарик с киевским Динамо никак не хотел открываться, и представитель ВСУ его просто раздавил в руках, чтобы достать бумажку с надписью.

На этой стадии принимают участие два клуба УПЛ и две команды Первой лиги. В полуфиналах Кубка Украины сыграют: Металлист 1925 Харьков – Чернигов, Буковина Черновцы – Динамо Киев

Полуфиналы пройдут 21–23 апреля, а финальный матч запланирован на 20 мая 2026 года. Победитель Кубка Украины 2025/26 получит путевку в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27.

ВИДЕО. Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины