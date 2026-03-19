  4. Салах – рекордсмен. Топ-10 лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов
19 марта 2026, 10:16 | Обновлено 19 марта 2026, 10:35
Игрок Ливерпуля является единственным представителем Египта в десятке лучших

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, как мы уже сообщали ранее, стал первым представителем Африки с 50+ голами в Лиге чемпионов.

Свой юбилейный гол египтянин забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Галатасарая.

На этот счет вспомним топ-10 африканских лучших бомбардиров в истории самого престижного турнира Европы.

Сразу отметим, что Салах является единственным представителем своей страны в топ-10 данного рейтинга.

Лучшие африканские бомбардиры в истории Лиги чемпионов

  • 50 – Мохамед Салах (Египет)
  • 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 30 – Самуэль Это'о (Камерун)
  • 27 – Садио Мане (Сенегал)
  • 20 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
  • 20 – Рияд Марез (Алжир)
  • 19 – Сэру Гирасси (Гвинея)
  • 16 – Виктор Осимхен (Нигерия)
  • 15 – Сейду Думбия (Кот-д'Ивуар)
  • 14 – Венсон Абубакар (Камерун)
По теме:
Собственный рекорд устоял. Бавария была сильнее Аталанты на 8 голов
ВИДЕО. Флик отреагировал на безумную победу Барселоны в Лиге чемпионов
Тоттенхэм не проигрывает дома в еврокубках уже 25 матчей
Лига чемпионов статистика Ливерпуль Мохамед Салах лучший бомбардир
Сергей Турчак Источник: Instagram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера
Футбол | 19 марта 2026, 08:44 0
Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера
Коуч Леха выступил с заявлением перед ответным матчем против Шахтера

Нильс Фредериксен поделился ожиданиями от ответного матча против Шахтера

Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Футбол | 19 марта 2026, 05:18 2
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера

Луис Энрике не рассматривает россиянина как основного голкипера команды

ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Футбол | 18.03.2026, 19:51
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Футбол | 18.03.2026, 12:51
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Футбол | 18.03.2026, 17:14
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Популярные новости
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
Футболисты известного украинского клуба были мобилизованы в ВСУ
18.03.2026, 07:43 10
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 8
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
18.03.2026, 08:10 7
Бокс
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
18.03.2026, 00:01 17
Футбол
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
19.03.2026, 05:05 33
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все пары 1/4 финала
19.03.2026, 06:23 22
Футбол
