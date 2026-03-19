Салах – рекордсмен. Топ-10 лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов
Игрок Ливерпуля является единственным представителем Египта в десятке лучших
Египетский нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, как мы уже сообщали ранее, стал первым представителем Африки с 50+ голами в Лиге чемпионов.
Свой юбилейный гол египтянин забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Галатасарая.
На этот счет вспомним топ-10 африканских лучших бомбардиров в истории самого престижного турнира Европы.
Сразу отметим, что Салах является единственным представителем своей страны в топ-10 данного рейтинга.
Лучшие африканские бомбардиры в истории Лиги чемпионов
- 50 – Мохамед Салах (Египет)
- 44 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 30 – Самуэль Это'о (Камерун)
- 27 – Садио Мане (Сенегал)
- 20 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
- 20 – Рияд Марез (Алжир)
- 19 – Сэру Гирасси (Гвинея)
- 16 – Виктор Осимхен (Нигерия)
- 15 – Сейду Думбия (Кот-д'Ивуар)
- 14 – Венсон Абубакар (Камерун)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
