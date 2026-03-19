Салах отметился уникальным достижением в матче против Галатасарая
Мохамед вписал свое имя в историю золотыми буквами
Результативный удар в ворота «Галатасарая» стал для Мохамеда Салаха знаковым достижением. «Мерсисайдцы» уверенно разгромили стамбульский клуб со счетом 4:0 в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира.
33-летний лидер атаки «Ливерпуля» упустил шанс забить с пенальти незадолго до перерыва, однако реабилитировался во втором тайме, отправив мяч в сетку.
Теперь в активе египетского футболиста значится 50 забитых мячей в рамках Лиги чемпионов. Салах вошел в историю как первый представитель африканского континента, которому покорился этот престижный рубеж.
В общем рейтинге лучших снайперов за всю историю турнира Мохамед теперь делит десятую строчку с легендарным Тьерри Анри.
50 - Mohamed Salah has scored his 50th UEFA Champions League goal - he is the first African player to hit that landmark. King. pic.twitter.com/Elnf7hIHoO— OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2026
