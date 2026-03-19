Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Салах отметился уникальным достижением в матче против Галатасарая
Лига чемпионов
19 марта 2026, 01:45 |
70
0

Салах отметился уникальным достижением в матче против Галатасарая

Мохамед вписал свое имя в историю золотыми буквами

19 марта 2026, 01:45 |
70
0
Салах отметился уникальным достижением в матче против Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine

Результативный удар в ворота «Галатасарая» стал для Мохамеда Салаха знаковым достижением. «Мерсисайдцы» уверенно разгромили стамбульский клуб со счетом 4:0 в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира.

33-летний лидер атаки «Ливерпуля» упустил шанс забить с пенальти незадолго до перерыва, однако реабилитировался во втором тайме, отправив мяч в сетку.

Теперь в активе египетского футболиста значится 50 забитых мячей в рамках Лиги чемпионов. Салах вошел в историю как первый представитель африканского континента, которому покорился этот престижный рубеж.

В общем рейтинге лучших снайперов за всю историю турнира Мохамед теперь делит десятую строчку с легендарным Тьерри Анри.

По теме:
Мохамед Салах Ливерпуль Галатасарай Лига чемпионов Тьерри Анри
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем