Салах отметился уникальным достижением в матче против Галатасарая

Результативный удар в ворота «Галатасарая» стал для Мохамеда Салаха знаковым достижением. «Мерсисайдцы» уверенно разгромили стамбульский клуб со счетом 4:0 в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира.

33-летний лидер атаки «Ливерпуля» упустил шанс забить с пенальти незадолго до перерыва, однако реабилитировался во втором тайме, отправив мяч в сетку.

Теперь в активе египетского футболиста значится 50 забитых мячей в рамках Лиги чемпионов. Салах вошел в историю как первый представитель африканского континента, которому покорился этот престижный рубеж.

В общем рейтинге лучших снайперов за всю историю турнира Мохамед теперь делит десятую строчку с легендарным Тьерри Анри.