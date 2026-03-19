Месси забил 900-й гол в карьере, Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
«Нэшвилл», «Клуб Америка», «Сиэтл Саундерс» и «Толука» пробились в 1/4 финала
В ночь на 19 марта состоялись четыре матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ, по итогам которых определились обладатели четырех путевок в 1/4 финала турнира.
«Интер Майами» и «Нэшвилл» снова не сумели определить победителя – в первой игре зрители голов не увидели, во втором поединке соперники обменялись результативными ударами (1:1).
Вингер сборной Аргентины Лионель Месси забил 900-й гол в карьере, однако это не спасло его команду от вылета из Кубка чемпионов. «Нэшвилл» прошел в следующий раунд благодаря мячу, забитому на выезде.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала. 19 марта
Ответные матчи
(выделены команды, прошедшие в следующий раунд)
Интер Майами – Нэшвилл – 1:1 (первый матч – 0:0)
Голы: Месси, 7 – Эспиноса, 74
Клуб Америка – Филадельфия Юнион – 1:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Родриго Дурадо, 6 – Буэно, 49 (пен)
Сиэтл Саундерс – Ванкувер Уайткэпс – 2:1 (первый матч – 3:0)
Голы: Мусовски, 79, Ротрок, 83 – Бадвай, 24
Толука – Сан-Диего – 4:0 (первый матч – 2:3)
Голы: Ангуло, 43, 59, Паулиньо, 56, Гальярдо, 90+2
