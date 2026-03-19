Месси забил 900-й гол в карьере, Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

В ночь на 19 марта состоялись четыре матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ, по итогам которых определились обладатели четырех путевок в 1/4 финала турнира.

«Интер Майами» и «Нэшвилл» снова не сумели определить победителя – в первой игре зрители голов не увидели, во втором поединке соперники обменялись результативными ударами (1:1).

Вингер сборной Аргентины Лионель Месси забил 900-й гол в карьере, однако это не спасло его команду от вылета из Кубка чемпионов. «Нэшвилл» прошел в следующий раунд благодаря мячу, забитому на выезде.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала. 19 марта

Ответные матчи

(выделены команды, прошедшие в следующий раунд)

Интер Майами – Нэшвилл – 1:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Месси, 7 – Эспиноса, 74

Клуб Америка – Филадельфия Юнион – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Родриго Дурадо, 6 – Буэно, 49 (пен)

Сиэтл Саундерс – Ванкувер Уайткэпс – 2:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Мусовски, 79, Ротрок, 83 – Бадвай, 24

Толука – Сан-Диего – 4:0 (первый матч – 2:3)

Голы: Ангуло, 43, 59, Паулиньо, 56, Гальярдо, 90+2