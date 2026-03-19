  4. Месси забил 900-й гол в карьере, Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов
19 марта 2026, 10:33
Месси забил 900-й гол в карьере, Интер Майами вылетел из Кубка чемпионов

«Нэшвилл», «Клуб Америка», «Сиэтл Саундерс» и «Толука» пробились в 1/4 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 19 марта состоялись четыре матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ, по итогам которых определились обладатели четырех путевок в 1/4 финала турнира.

«Интер Майами» и «Нэшвилл» снова не сумели определить победителя – в первой игре зрители голов не увидели, во втором поединке соперники обменялись результативными ударами (1:1).

Вингер сборной Аргентины Лионель Месси забил 900-й гол в карьере, однако это не спасло его команду от вылета из Кубка чемпионов. «Нэшвилл» прошел в следующий раунд благодаря мячу, забитому на выезде.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/8 финала. 19 марта

Ответные матчи

(выделены команды, прошедшие в следующий раунд)

Интер Майами Нэшвилл – 1:1 (первый матч – 0:0)
Голы: Месси, 7 – Эспиноса, 74

Клуб Америка – Филадельфия Юнион – 1:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Родриго Дурадо, 6 – Буэно, 49 (пен)

Сиэтл Саундерс – Ванкувер Уайткэпс – 2:1 (первый матч – 3:0)
Голы: Мусовски, 79, Ротрок, 83 – Бадвай, 24

Толука – Сан-Диего – 4:0 (первый матч – 2:3)
Голы: Ангуло, 43, 59, Паулиньо, 56, Гальярдо, 90+2

Брага – Ференцварош – 4:0. Венгрия выбыла из еврокубков. Видео голов, обзор
900 голов Месси. За какие клубы забивал?
Тоттенхэм – Атлетико – 3:2. Победа, которая ничего не дала. Видео голов
Николай Тытюк
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Футбол | 19 марта 2026, 05:18 2
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера
Сафонов не впечатлил? В ПСЖ приняли решение относительно первого номера

Луис Энрике не рассматривает россиянина как основного голкипера команды

Шовковский стал воспринимать Шевченко совсем по-другому
Футбол | 19 марта 2026, 08:37 0
Шовковский стал воспринимать Шевченко совсем по-другому
Шовковский стал воспринимать Шевченко совсем по-другому

Бывший вратарь «Динамо» дал характеристику своему бывшему одноклубнику

7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
Футбол | 18.03.2026, 10:03
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
Футбол | 18.03.2026, 20:57
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров изменил заявку сборной Украины на матч со шведами
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Футбол | 18.03.2026, 10:27
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Комментарии 1
Viktor Shuper
Таке брєдове правило щодо голу на виїзді насправді, давно цю фігню треба відмінити
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
Защитник сборной Швеции – о матче с Украиной: «Это позорно. Мы в шоке»
17.03.2026, 19:06 3
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 8
Футбол
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
Определены все участники полуфиналов Кубка Украины. Итоги 1/4 финала
18.03.2026, 17:14 15
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
18.03.2026, 05:55 5
Бокс
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
19.03.2026, 05:05 33
Футбол
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 61
Футбол
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Жирона договорилась о трансфере украинца. Произошло непредвиденное
18.03.2026, 09:38 5
Футбол
