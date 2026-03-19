Йожеф Сабо предсказал точный счёт матча Шахтера в еврокубке
Тренер считает, что «горняки» победят с разницей в два гола
В четверг, 19 марта, «Шахтер» Донецк, который остается единственным представителем Украины в еврокубках, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.
«Горняки» сыграют на номинально домашнем поле в Кракове против действующего чемпиона Польши – «Леха» Познань.
Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо считает, что дончане одержат победу с разницей в два мяча.
«Шахтер должен победить с разницей в два гола. Счет будет 2:0 или 3:1 в пользу донецкой команды», – сказал Йожеф Сабо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лапин объяснил, почему бой с Деонтеем сорвался
Вратарь мадридского клуба и сборной Бельгии получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов