Йожеф Сабо предсказал точный счёт матча Шахтера в еврокубке

В четверг, 19 марта, «Шахтер» Донецк, который остается единственным представителем Украины в еврокубках, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

«Горняки» сыграют на номинально домашнем поле в Кракове против действующего чемпиона Польши – «Леха» Познань.

Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо считает, что дончане одержат победу с разницей в два мяча.

«Шахтер должен победить с разницей в два гола. Счет будет 2:0 или 3:1 в пользу донецкой команды», – сказал Йожеф Сабо.