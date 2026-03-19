Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
19 марта 2026, 10:17 | Обновлено 19 марта 2026, 10:38
805
1

Сабо предупредил Шахтер перед ответным матчем с Лехом: «Это ужасно...»

Специалист дал дельный совет Арде Турану

19 марта 2026, 10:17 | Обновлено 19 марта 2026, 10:38
805
1 Comments
Сабо предупредил Шахтер перед ответным матчем с Лехом: «Это ужасно...»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча донецкого Шахтера против Леха в 1/8 финала Лиги конференций.

«Сможет или нет Шахтер во второй раз обыграть Лех, зависит только от одного фактора – настроения его бразильских легионеров. Если Кауан Элиас, Невертон, Алиссон, Педриньо, Марлон Гомес и Изаки Силва снова «поймают свою игру», то польской команде мало не покажется. Мне очень нравятся бразильцы донецкой команды, но…

Я работал в Динамо не с одним футболистом из Бразилии, и это такие ребята, что после побед могут расслабиться, выйти на поле не играть, а номер отбывать – это ужасно. Надеюсь, что «волшебники мяча» Шахтера такого себе не позволят и спокойно добьют Лех, потому что у команды есть хороший гандикап в два гола, который они не имеют права разбазарить.

Очень многое в этой игре будет зависеть еще до ее начала – как настроит на поединок Шахтер его главный тренер. И тут на первый план выходит психология – Арда Туран должен так настроить своих подопечных, так зарядить, чтобы не думали они о том, как отстоять свое преимущество, сыграть по счету, а выйти максимально настроенными только на победу, сыграть в свой футбол – в атаку, а не от обороны. И тогда все будет нормально.
Я так думаю, что Шахтеру нужно быстро забить два-три гола и тогда уже можно «дурака клеить», фигней страдать, если уж захотят бразильцы покуражиться, продавая себя, как они иногда любят это делать. Финтить, феерить, куражиться и все такое...», – сказал Сабо.

Ответный матч между Шахтером и Лехом запланирован на четверг, 19 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В первом матче «горняки» одержали уверенную победу (3:1).

Комментарии 1
Khafre
не знаю про що сабо говорить. в динамо завжди були сильні та відповідальні бразильці: Леандро Машаду, Андре, Гільєрме, Маграо, Клейтон, Сідклей
