  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Потеря двух футболистов не входила в планы Арды Турана»
19 марта 2026, 10:01
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением относительно будущей игры донецкого «Шахтера» в 1/8 финала Лиги конференций, которая состоится 19 марта.

В первом матче подопечные Арды Турана одолели соперника на выезде со счетом 3:1. Номинально домашний поединок «горняки» проведут в польском Кракове.

– Как вы думаете, ответный матч по своему сценарию будет отличаться от первого поединка?

– Не думаю. «Шахтеру», в принципе, ничего менять не стоит, просто нужно со всей серьезностью отнестись к этой игре, чтобы не произошло недооценки. У «Леха» есть несколько исполнителей, способных испортить настроение сопернику.

– «Лех» с первых минут побежит отыгрываться?

– Пусть бегут. Это «Шахтеру» и нужно. Пару раз поймать противника на контратаке и можно закрывать игру. У «горняков» достаточно скоростных исполнителей, которые могут решить вопрос (улыбается).

– У «Шахтера» не будет основной пары центральных защитников: Матвиенко травмирован, а у Бондаря — перебор желтых карточек. Может ли это стать проблемой для команды?

– Конечно, потеря двух основных футболистов центральной зоны не входила в планы Арды Турана. Однако это не должно стать камнем преткновения в достижении нужного результата по сумме двух матчей.

Важно не проиграть силовую борьбу форварду «Леха» Исхаку. По габаритам Марлон или тот же Грамм не уступают шведу, если, конечно, наставник «Шахтера» будет использовать этих исполнителей, – подытожил Маркевич.

Николай Тытюк Источник: Meta.ua
