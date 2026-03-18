Серьезная потеря. Капитан Буковины выбыл до конца сезона
Очередная травма у лидера Первой лиги: Богдан Бойчук травмировал ахилл
Как стало известно Sport.ua, капитан «Буковины» Богдан Бойчук травмировал ахилл и выбыл до конца сезона.
Это произошло на последней тренировке на сборах черновицкой команды в Закарпатье перед отъездом на поединок 19-го тура Первой лиги с «Викторией», который состоится 20 марта.
Это серьезная потеря для «Буковины», так как в первой части первенства Бойчук провел 17 матчей и стал автором 7 голов. Два поединка он сыграл в Кубке Украины.
Ранее надолго из-за повреждения выбыли из строя еще два игрока «Буковины» – Олег Ильин и Арсений Килевой.
Подопечные Сергея Шищенко лидируют в Первой лиге, набрав 48 очков, в апреле они также сыграют в полуфинале Кубка Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
