  4. Серьезная потеря. Капитан Буковины выбыл до конца сезона
Украина. Первая лига
18 марта 2026, 22:53 | Обновлено 18 марта 2026, 23:08
Серьезная потеря. Капитан Буковины выбыл до конца сезона

Очередная травма у лидера Первой лиги: Богдан Бойчук травмировал ахилл

18 марта 2026, 22:53 | Обновлено 18 марта 2026, 23:08
282
0
Серьезная потеря. Капитан Буковины выбыл до конца сезона
ФК Буковина. Богдан Бойчук

Как стало известно Sport.ua, капитан «Буковины» Богдан Бойчук травмировал ахилл и выбыл до конца сезона.

Это произошло на последней тренировке на сборах черновицкой команды в Закарпатье перед отъездом на поединок 19-го тура Первой лиги с «Викторией», который состоится 20 марта.

Это серьезная потеря для «Буковины», так как в первой части первенства Бойчук провел 17 матчей и стал автором 7 голов. Два поединка он сыграл в Кубке Украины.

Ранее надолго из-за повреждения выбыли из строя еще два игрока «Буковины» – Олег Ильин и Арсений Килевой.

Подопечные Сергея Шищенко лидируют в Первой лиге, набрав 48 очков, в апреле они также сыграют в полуфинале Кубка Украины.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
