Чернигов стал 11-й командой низших лиг, сумевшей выйти в полуфинал КУ
Черниговцы ранее дальше 1/32 финала не проходили
После семилетнего перерыва второй раз в истории в полуфинал Кубка Украины пробились сразу две команды Первой лиги. «Буковина» сыграет на этой стадии во второй раз, а «Чернигов», который ранее дальше 1/32 финала не проходил, – впервые. Черниговцы стали 11-м коллективом низших дивизионов, сумевшим дойти до полуфинала. 11 раз в 1/2-ю выходили команды Первой лиги, 2 – Второй. Ошибки в цифрах здесь нет, поскольку «Буковина» вышла в полуфинал второй год подряд, а «Днепр-1» играл на этой стадии как клуб и первого, и второго дивизионов. В 7 случаях «младшеклассники» в четвертьфинале обыгрывали «старшеклассников», а еще в 6 – команды 1-й и 2-й лиг.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы низших лиг, выходившие в полуфинал Кубка Украины
|
Сезон
|
Клуб
|
Соперник в 1/4 финала
|
Счет
|
2005/06
|
Карпаты (1л)
|
Ворскла
|
1:0 (д)
|
2009/10
|
Волынь (1л)
|
Металлург З
|
2:1 (д)
|
2012/13
|
Севастополь (1л)
|
Таврия
|
1:1, п. 4:1 (д)
|
2013/14
|
Славутич (2л)
|
Нива Т (1л)
|
1:1, п. 4:3 (д)
|
2016/17
|
Николаев (1л)
|
Ильичевец (1л)
|
0:0, п. 4:2 (д)
|
2017/18
|
Днепр-1 (2л)
|
Львов (2л)
|
2:1 (г)
|
2018/19
|
Ингулец (1л)
|
Карпаты
|
1:1, п. 5:4 (д)
|
|
Днепр-1 (1л)
|
Ворскла
|
2:0 (д)
|
2019/20
|
Минай (1л)
|
Ингулец (1л)
|
1:1, п. 6:5 (д)
|
2020/21
|
Агробизнес (1л)
|
Шахтер
|
1:0 (д)
|
2024/25
|
Буковина (1л)
|
Виктория (1л)
|
2:1 (д)
|
2025/26
|
Буковина (1л)
|
ЛНЗ
|
0:0, п. 5:4 (г)
|
|
Чернигов (1л)
|
Феникс-Мариуполь (1л)
|
0:0, п. 5:4 (д)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
