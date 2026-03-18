Чернигов стал 11-й командой низших лиг, сумевшей выйти в полуфинал КУ

После семилетнего перерыва второй раз в истории в полуфинал Кубка Украины пробились сразу две команды Первой лиги. «Буковина» сыграет на этой стадии во второй раз, а «Чернигов», который ранее дальше 1/32 финала не проходил, – впервые. Черниговцы стали 11-м коллективом низших дивизионов, сумевшим дойти до полуфинала. 11 раз в 1/2-ю выходили команды Первой лиги, 2 – Второй. Ошибки в цифрах здесь нет, поскольку «Буковина» вышла в полуфинал второй год подряд, а «Днепр-1» играл на этой стадии как клуб и первого, и второго дивизионов. В 7 случаях «младшеклассники» в четвертьфинале обыгрывали «старшеклассников», а еще в 6 – команды 1-й и 2-й лиг.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы низших лиг, выходившие в полуфинал Кубка Украины