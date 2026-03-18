  Чернигов стал 11-й командой низших лиг, сумевшей выйти в полуфинал КУ
Кубок Украины
18 марта 2026, 22:24 | Обновлено 18 марта 2026, 22:29
Чернигов стал 11-й командой низших лиг, сумевшей выйти в полуфинал КУ

Черниговцы ранее дальше 1/32 финала не проходили

ФК Чернигов

После семилетнего перерыва второй раз в истории в полуфинал Кубка Украины пробились сразу две команды Первой лиги. «Буковина» сыграет на этой стадии во второй раз, а «Чернигов», который ранее дальше 1/32 финала не проходил, – впервые. Черниговцы стали 11-м коллективом низших дивизионов, сумевшим дойти до полуфинала. 11 раз в 1/2-ю выходили команды Первой лиги, 2 – Второй. Ошибки в цифрах здесь нет, поскольку «Буковина» вышла в полуфинал второй год подряд, а «Днепр-1» играл на этой стадии как клуб и первого, и второго дивизионов. В 7 случаях «младшеклассники» в четвертьфинале обыгрывали «старшеклассников», а еще в 6 – команды 1-й и 2-й лиг.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы низших лиг, выходившие в полуфинал Кубка Украины

Сезон

Клуб

Соперник в 1/4 финала

Счет

2005/06

Карпаты (1л)

Ворскла

1:0 (д)

2009/10

Волынь (1л)

Металлург З

2:1 (д)

2012/13

Севастополь (1л)

Таврия

1:1, п. 4:1 (д)

2013/14

Славутич (2л)

Нива Т (1л)

1:1, п. 4:3 (д)

2016/17

Николаев (1л)

Ильичевец (1л)

0:0, п. 4:2 (д)

2017/18

Днепр-1 (2л)

Львов (2л)

2:1 (г)

2018/19

Ингулец (1л)

Карпаты

1:1, п. 5:4 (д)

Днепр-1 (1л)

Ворскла

2:0 (д)

2019/20

Минай (1л)

Ингулец (1л)

1:1, п. 6:5 (д)

2020/21

Агробизнес (1л)

Шахтер

1:0 (д)

2024/25

Буковина (1л)

Виктория (1л)

2:1 (д)

2025/26

Буковина (1л)

ЛНЗ

0:0, п. 5:4 (г)

Чернигов (1л)

Феникс-Мариуполь (1л)

0:0, п. 5:4 (д)

Сергей Цыба
Сергей Цыба
