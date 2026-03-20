Роналду отреагировал на решение лишить Сенегал титула чемпиона
Португалец ожидал подобного решения
Апелляционный комитет CAF (Африканской футбольной конфедерации) принял решение зачесть сборной Сенегала техническое поражение со счётом 0:3 в финале Кубка африканских наций, который состоялся 18 января и присудить победу Марокко в турнире.
На это решение отреагировал пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который сейчас защищает цвета саудовского «Аль-Насра».
«Я говорил Садио Мане, что Марокко так это не оставит. Я не представлял, что кто-то будет награждать команду, которая покинула поле. Если ты уходишь – ты проигрываешь, все просто», – сказал Роналду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
