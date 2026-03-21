Мирон МАРКЕВИЧ: «Варианты есть. Можно и Миколенко перевести в центр»

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Авторитетный отечественный тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua оценил шансы «сине-желтых», учитывая большие кадровые проблемы у команды Сергея Реброва.

– Мирон Богданович, в матче со шведами сборной Украины по разным причинам не смогут помочь Матвиенко, Таловеров, Конопля, Зинченко, Малиновский, Довбик. Как компенсировать эти потери?

– Безусловно, это проблема. Но я не думаю, что ее нельзя решить. У шведов ведь тоже не все хорошо в этом плане. Значит, выйдут другие исполнители и будут стремиться к победе. Не нужно на этом заострять внимание, названных футболистов все равно ведь не будет. Сейчас важно поддержать команду, поскольку от настроя будет зависеть многое. Да и сами футболисты должны понимать, что такой шанс может выпасть один раз в жизни.

– Самая запутанная ситуация в центре обороны. Как вы думаете, кто сыграет в паре с Забарным?

– Исходя из того, кто будет в распоряжении Сергея Реброва, то, думаю, Валерий Бондарь, который имеет в «Шахтере» постоянную игровую практику и опыта ему не занимать. Правда, он тоже правоногий. Но, на мой взгляд, даже при таких кадровых проблемах возможны разные варианты. К примеру, перевод слева в центр обороны Виталия Миколенко, который выступал на этой позиции за юношеские и молодежную сборную Украины. А на фланге попробовать Крушинского. Это как вариант, а решать, конечно, тренерскому штабу.

– Каковы вообще шансы сборной Украины пройти шведов?

– Они у соперников равны. Судьба противостояния решится в одном матче, и здесь произойти может все, что угодно. Будем верить в то, что 31 марта именно сборная Украины сыграет в решающем поединке за право попасть на чемпионат мира.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.