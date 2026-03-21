  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Варианты есть. Можно и Миколенко перевести в центр»
Известный тренер высказался о шансах сборной Украины в матче со Швецией, с учетом кадровых проблем

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 против Швеции. Авторитетный отечественный тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua оценил шансы «сине-желтых», учитывая большие кадровые проблемы у команды Сергея Реброва.

– Мирон Богданович, в матче со шведами сборной Украины по разным причинам не смогут помочь Матвиенко, Таловеров, Конопля, Зинченко, Малиновский, Довбик. Как компенсировать эти потери?
– Безусловно, это проблема. Но я не думаю, что ее нельзя решить. У шведов ведь тоже не все хорошо в этом плане. Значит, выйдут другие исполнители и будут стремиться к победе. Не нужно на этом заострять внимание, названных футболистов все равно ведь не будет. Сейчас важно поддержать команду, поскольку от настроя будет зависеть многое. Да и сами футболисты должны понимать, что такой шанс может выпасть один раз в жизни.

– Самая запутанная ситуация в центре обороны. Как вы думаете, кто сыграет в паре с Забарным?
– Исходя из того, кто будет в распоряжении Сергея Реброва, то, думаю, Валерий Бондарь, который имеет в «Шахтере» постоянную игровую практику и опыта ему не занимать. Правда, он тоже правоногий. Но, на мой взгляд, даже при таких кадровых проблемах возможны разные варианты. К примеру, перевод слева в центр обороны Виталия Миколенко, который выступал на этой позиции за юношеские и молодежную сборную Украины. А на фланге попробовать Крушинского. Это как вариант, а решать, конечно, тренерскому штабу.

– Каковы вообще шансы сборной Украины пройти шведов?
– Они у соперников равны. Судьба противостояния решится в одном матче, и здесь произойти может все, что угодно. Будем верить в то, что 31 марта именно сборная Украины сыграет в решающем поединке за право попасть на чемпионат мира.

Напомним, что победитель полуфинальной пары Украина – Швеция в решающем поединке за выход в финальную часть ЧМ-2026 31 марта сыграет с лучшей командой в противостоянии Польша – Албания.

Виталий Миколенко Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Сергей Ребров Николай Матвиенко Максим Таловеров Ефим Конопля Александр Зинченко Руслан Малиновский Артем Довбик Борис Крушинский Илья Забарный Валерий Бондарь статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Любомир Гавриш
З якою метою, до Реброва уже не хочуть їхати... 
Перець
Мирон досить бухать 
Микола Унгурян
Миколенка який здатен тримати весь фланг в напрузі ставити центральним захисником? а Маркевич точно ще здатен на тренерські рішення? 
