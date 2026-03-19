Фонсека заговорил о Яремчуке перед важным матчем Лиона в Лиге Европы

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека признался, что одна из главных проблем его команды – многочисленные травмы, из-за которых он может рассчитывать всего на двух игроков атаки (Эндрик и Роман Яремчук).

В четверг, 19 марта, «Лион» на выезде встретится с испанской «Сельтой». В первом матче соперники не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

Фонсека признался, что ему приходится менять расстановку из-за повреждений своих игроков, но от продолжает ждать больше голов от своих нападающих.

«Наша команда провела много напряженных матчей и очень хорошо реагировала. В последних двух играх мы хорошо показали себя в физическом плане.

Проблема возникает, когда играешь много матчей: «Сельта» может поменять пять игроков, которые сыграют в нападении. В атаке у нас были только Эндрик и Роман Яремчук.

Поэтому иногда нам приходится менять расстановку. Против «Сельты» в первом матче и «Гавра» в чемпионате нам не хватало атакующей эффективности, но это были две команды, которые очень хорошо обороняются, и не только против нас.

«Гавр» пропустил всего 30 голов в этом сезоне. Нам пришлось играть, учитывая травмы тех игроков, которые атакуют пространство за спиной защитников. Такая команда, как «Сельта», тоже очень хорошо обороняется.

Я смотрел их матчи, другим командам сложно забить им. Я уверен в себе, потому что продолжаю видеть команду, которая высоко прессингует и создает моменты. Нам просто не хватает голов», – признался Фонсека.