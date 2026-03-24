Талантливый легионер отказал командам из Испании и Австрии ради Динамо

Талантливый малийский полузащитник Усман Саване, который официально присоединился к киевскому «Динамо», рассказал об интересе со стороны других команд, а также поделился мнением о своих перспективах в Украине:

– За вами следили скауты «Штурма» (Грац, Австрия), «Кадиса» (Испания) и «Рапида» (Вена, Австрия), однако вы выбрали «Динамо». Киевляне сделали предложение и вы сразу согласились?

– Считаю, «Динамо» – это тот клуб, в котором я смогу прогрессировать, чтобы представлять свою страну, например, на чемпионате мира.

– Вы прибыли в Украину еще осенью прошлого года, но не могли играть из-за того, что вам не исполнилось 18 лет. Теперь вас заявили на чемпионат Украины, вы дебютировали. Расскажите поподробнее о своем первом матче за команду U-19.

– Я очень доволен своим дебютом здесь и надеюсь, что своим упорным трудом смогу доказать, что достоин первой команды и смогу добиваться успехов здесь, с юношеской командой, а впоследствии и с основной, – признался Саване.

Украинский клуб следил за легионером весной прошлого года, когда юный футболист играл на Кубке африканских наций U-17 в составе сборной Мали U-17.

Усман провел 29 минут против Центрально-Африканской республики (2:0) и сыграл 53 минуты в игре с Кот-д'Ивуаром (4:2) на групповом этапе турнира.

В прошлом сезоне Саване выступал в составе «Бамако», который занял третье место в элитном дивизионе чемпионата Мали. Сильные стороны легионера – скорость, дриблинг и игра «один в один».