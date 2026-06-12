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  4. Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Англия
12 июня 2026, 05:02 |
198
0

Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине

Функционера будут судить

12 июня 2026, 05:02 |
198
0
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Абрамович
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В Великобритании готовятся к судебному иску против Романа Абрамовича из-за средств от продажи «Челси», которые до сих пор не переданы Украине.

Согласно решению 2022 года, около 2,5 млрд фунтов должны были быть направлены на помощь пострадавшим от войны украинцам. Однако деньги остаются замороженными из-за юридических и политических сложностей.

Британские власти настаивают, что олигарх не выполнил договоренности, поэтому рассматривается вариант принудительного решения вопроса через суд. В случае отсутствия компромисса средства могут попытаться разблокировать в судебном порядке.

В Лондоне подчеркивают: эти деньги не могут оставаться заблокированными бессрочно и должны быть использованы по назначению – для поддержки жертв войны в Украине.

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Роман Абрамович Великобритания продажа Челси российско-украинская война суд
Дмитрий Олийченко Источник: The Guardian
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