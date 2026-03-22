Абрамович обманул британское и украинское правительства

Адвокаты известного российского бизнесмена Романа Абрамовича предупредили британское правительство, что вся сумма в размере 2,35 млрд фунтов стерлингов, полученная от продажи «Челси», принадлежит исключительно бизнесмену.

Юристы миллиардера заявили, что он готов бороться против любых попыток конфискации средств и не намерен передавать их Украине, как было обещано ранее.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в Лондоне потребовал от бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича передать Украине 2,5 млрд фунтов от продажи «Челси».