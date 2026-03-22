Абрамович обманул британское и украинское правительства
Бизнесмен не намерен передавать средства от продажи «Челси»
Адвокаты известного российского бизнесмена Романа Абрамовича предупредили британское правительство, что вся сумма в размере 2,35 млрд фунтов стерлингов, полученная от продажи «Челси», принадлежит исключительно бизнесмену.
Юристы миллиардера заявили, что он готов бороться против любых попыток конфискации средств и не намерен передавать их Украине, как было обещано ранее.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в Лондоне потребовал от бывшего владельца «Челси» Романа Абрамовича передать Украине 2,5 млрд фунтов от продажи «Челси».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль победил Бульмейстерса
На Франа Фернандеса, похоже, никто всерьез во Львове не рассчитывает…