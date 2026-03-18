  4. Легенда Динамо: «Шовковский обижен, что его уволили»
18 марта 2026, 18:02
746
0

Легенда Динамо: «Шовковский обижен, что его уволили»

Олег Саленко лаконично высказался

18 марта 2026, 18:02 |
746
0
Легенда Динамо: «Шовковский обижен, что его уволили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко заявил, что Александр Шовковский обижен, что его уволили с должности главного тренера «бело-синих».

«Шовковский обижен, что его уволили из Динамо. Наверное, моя критика его работы ему не понравилась. Он даже не знает, что я спокойно уехал из Динамо за границу, если такое говорит», – сказал Саленко.

В настоящее время киевское Динамо возглавляет украинский специалист Игорь Костюк. Под руководством молодого специалиста «бело-синие» смогли найти свою игру и пока идут без поражений в УПЛ и занимает 4 строчку с 38 баллами после 20 матчей.

Александр Шовковский Олег Саленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
