Легенда Динамо: «Шовковский обижен, что его уволили»

Легендарный футболист киевского Динамо Олег Саленко заявил, что Александр Шовковский обижен, что его уволили с должности главного тренера «бело-синих».

«Шовковский обижен, что его уволили из Динамо. Наверное, моя критика его работы ему не понравилась. Он даже не знает, что я спокойно уехал из Динамо за границу, если такое говорит», – сказал Саленко.

В настоящее время киевское Динамо возглавляет украинский специалист Игорь Костюк. Под руководством молодого специалиста «бело-синие» смогли найти свою игру и пока идут без поражений в УПЛ и занимает 4 строчку с 38 баллами после 20 матчей.