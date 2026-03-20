Лига чемпионов20 марта 2026, 20:05 | Обновлено 20 марта 2026, 20:26
Вратарь Ман Сити: «Винисиус – чемпион. Его должны любить все фаны Реала»
Доннарумма отметил уровень соперника
Вратарь Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма уверен, что болельщики Реала должны любить форварда Винисиуса Жуниора, который классно себя проявляет в самых важных матчах.
«Винисиус – настоящий чемпион. Его должны любить все болельщики Реала. Он провел два отличных матча», – сказал Доннарумма.
В 1/8 финала Лиги чемпионов Реал обыграл Манчестер Сити 5:1 по сумме двух матчей, а бразильский игрок забил Доннарумме два гола и еще сделал результативную передачу.
