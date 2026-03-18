  4. Сборная Швеции вызвала 26 игроков на матчи против Украины и Польши/Албании
Сборная Швеции вызвала 26 игроков на матчи против Украины и Польши/Албании

Один из ключевых футболистов, форвард Александер Исак не успел восстановиться после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер вызвал 26 футболистов на матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026, которые состоятся 26 и 31 марта.

В полуфинале, который пройдет на стадионе испанского клуба «Леванте», шведская команда встретится с Украиной. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы подопечные Поттера встретятся с сильнейшим в паре Польша – Албания в битве за путевку на мундиаль, при поражении – проведут товарищеский матч с неудачником этого поединка.

В заявке не оказалось одного из лидеров команды – форварда английского «Ливерпуля» Александера Исака, который из-за травмы не играл с декабря прошлого гола и не успел восстановиться до предстоящей игры с Украиной.

Изменения коснулись и вратарской линии, так как все три голкипера – Виктор Йоханссон, Робин Ольсен и Якоб Видель Зеттерстрем – находятся в лазарете.

Заявка сборной Швеции на матчи против Украины и Польши/Албании:

Вратари: Мелькер Эльборг («Сандерленд»), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Ноэль Тернквист («Комо»).

Защитники: Габриэль Гудмундссон («Лидс»), Исак Хин («Аталанта»), Херман Йоханссон («Даллас»), Виктор Линделеф («Астон Вилла»), Густаф Лагербильке («Брага»), Карл Старфельт («Сельта»), Эллиот Струд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники и нападающие: Али Таха («Мальме»), Ясин Айяри («Брайтон»), Руни Барджи («Барселона»), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»), Энтони Эланга («Ньюкасл»), Виктор Дьокереш («Арсенал»), Йеспер Карлстрем («Удинезе»), Уго Ларссон («Айнтрахт» Франкфурт), Густав Лундгрен (ГАИС), Густаф Нильссон («Брюгге»), Беньямин Нюгрен («Селтик»), Эрик Смит («Санкт-Паули»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенели («У

нион Сен-Жиллуаз»), Виллиот Сведберг («Сельта»).

Сборная Украины U-19 объявила состав на поединки элит-раунда Евро-2026
Защитник Полесья рассказал, получил ли вызов от Реброва в сборную Украины
Валерий ИВАЩЕНКО: «В УПЛ спокойно себя могут чувствовать четыре команды»
ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу сборная Украины по футболу Швеция - Украина сборная Албании по футболу сборная Польши по футболу Грэм Поттер Александер Исак заявка
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17 марта 2026, 19:30 3
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты

Но до кардинальных перемен еще далеко

Тест-драйв для Судзуки. Второй японец в истории Пармы зажигает в Серии А
Футбол | 18 марта 2026, 08:06 8
Тест-драйв для Судзуки. Второй японец в истории Пармы зажигает в Серии А
Тест-драйв для Судзуки. Второй японец в истории Пармы зажигает в Серии А

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о японском голкипере «Пармы»

Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 18.03.2026, 09:58
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Футбол | 18.03.2026, 12:51
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Футбол | 17.03.2026, 23:17
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Стало известно, почему Куртуа ушел с поля и его в перерыве заменил Лунин
Khafre
крім Дьюкереша та Еланги взагалі нікого не знаю
тому Ребров має проходити цю збірну
u6464u
дивлячись на клуби які представляють шведські гравці то нам мабуть буде каюк, без шансів, але це футбол за що ми його і любим.
Показать Скрыть 1 ответ
ViAn
Лукас Бергвалль вже 2 місяці не грає через важку травму. Але тут у списку він присутній. Цікаво. Це стосується і Сванберга, який отрима травму 21.02.26. 
Схоже у шведів величезні проблеми із центром півзахисту, якщо викликають травмованих футболістів.
Популярные новости
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 4
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 5
Футбол
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
18.03.2026, 06:23 1
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 3
Бокс
