Сборная Швеции вызвала 26 игроков на матчи против Украины и Польши/Албании

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер вызвал 26 футболистов на матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026, которые состоятся 26 и 31 марта.

В полуфинале, который пройдет на стадионе испанского клуба «Леванте», шведская команда встретится с Украиной. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

В случае победы подопечные Поттера встретятся с сильнейшим в паре Польша – Албания в битве за путевку на мундиаль, при поражении – проведут товарищеский матч с неудачником этого поединка.

В заявке не оказалось одного из лидеров команды – форварда английского «Ливерпуля» Александера Исака, который из-за травмы не играл с декабря прошлого гола и не успел восстановиться до предстоящей игры с Украиной.

Изменения коснулись и вратарской линии, так как все три голкипера – Виктор Йоханссон, Робин Ольсен и Якоб Видель Зеттерстрем – находятся в лазарете.

Заявка сборной Швеции на матчи против Украины и Польши/Албании:

Вратари: Мелькер Эльборг («Сандерленд»), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Ноэль Тернквист («Комо»).

Защитники: Габриэль Гудмундссон («Лидс»), Исак Хин («Аталанта»), Херман Йоханссон («Даллас»), Виктор Линделеф («Астон Вилла»), Густаф Лагербильке («Брага»), Карл Старфельт («Сельта»), Эллиот Струд («Мьельбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники и нападающие: Али Таха («Мальме»), Ясин Айяри («Брайтон»), Руни Барджи («Барселона»), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»), Энтони Эланга («Ньюкасл»), Виктор Дьокереш («Арсенал»), Йеспер Карлстрем («Удинезе»), Уго Ларссон («Айнтрахт» Франкфурт), Густав Лундгрен (ГАИС), Густаф Нильссон («Брюгге»), Беньямин Нюгрен («Селтик»), Эрик Смит («Санкт-Паули»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенели («У

нион Сен-Жиллуаз»), Виллиот Сведберг («Сельта»).