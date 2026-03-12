Сборная Швеции потеряла сразу троих вратарей перед матчем с Украиной

Сборная Швеции столкнулась с огромными проблемами перед матчем полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Украины, который состоится 26 марта.

Соперник «сине-желтых» потерял сразу троих вратарей и теперь вынужден довериться молодому голкиперу, который никогда не вызывался в национальную команду.

Первый номер шведской команды Виктор Йоханссон, который защищает цвета английского «Сток Сити», находится в лазарете с декабря прошлого года и восстановиться до встречи со сборной Украины не успеет.

Вратарь «Мальме» Робин Ольсен получил повреждение в матче Кубка Швеции, который состоялся 8 марта, и был вынужден покинуть поле после первого тайма.

Третий голкипер сборной Якоб Видель Зеттерстрем из английского «Дерби Каунти» подхватил серьезную вирусную инфекцию, из-за которой пропустил восемь последних матчей своей команды.

По этой причине наставник сборной Швеции Грэм Поттер намерен вызвать в национальную команду 21-летнего вратаря португальского «Жил Висенте» Андре Пикорнелля, который никогда не играл ни за взрослую команду шведов, ни за первую команду в Португалии.

В нынешнем сезоне Андре провел 17 матчей в составе «Жил Висенте» U-23, где пропустил 19 мячей и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.