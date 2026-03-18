ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал очередного юного бразильца

ФК Левый Берег официально объявил о подписании бризильского легионера Марсела Леви Сезарио Гонели. Об этом пишет пресс-служба «аистов».

«Искренне поздравляем Марсела в дружной семье «Левого Берега» и желаем ему ярких выступлений в составе нашей команды! Marcha», – лаконично говорится в сообщении.

С 2022 по 2025 годы 19-летний бразилец выступал на родине за юношеские команды «Португезы» (U-15, U-17 и U-20) с небольшим перерывом в 2023-м, когда ездил в командировку во «Фламенго» (U17). С прошлого года защищал цвета юниорской команды Линенсе (U20).