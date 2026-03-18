  ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного бразильца
18 марта 2026, 09:26 | Обновлено 18 марта 2026, 10:17
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного бразильца

Бразилец Тиагиньо будет выступать за «Левый Берег»

18 марта 2026, 09:26 | Обновлено 18 марта 2026, 10:17
1005
0
ОФИЦИАЛЬНО. Претендент на УПЛ подписал перспективного бразильца
ФК Левый Берег. Тиагиньо

ФК Левый Берег официально объявил о подписании бразильского легионера Тиагиньо. Об этом пишет клубная пресс-слуба «аистов».

«Рады приветствовать Тиагиньо в семье «аистов» и желаем ему успехов, ярких игр и как можно больше общих побед! Pra cima», – говорится в сообщении.

По официальной информации, за «аистов» перспективный 18-летний бразилец будет выступать на условиях аренды до конца текущего года. О финансовых условиях соглашения ничего не известно.

На родине бразилец Тиагиньо защищал цвета «Нороэсте» из Бауру. Внимание скаутов ФК Левый Берег привлек своей удачной игрой в Кубке Паулиста.

