ПСЖ снова попал в топ-10 рейтинга ЛЧ, который сам и возглавляет
Парижане с крупным счетом победили Челси по сумме двух встреч 1/8 финала
ПСЖ, победив Челси с общим счетом 8:2 в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26, попал в топ-10 рейтинга команд топ-5 европейских чемпионатов с крупнейшими победами по сумме матчей в истории плей-офф турнира.
Данный рейтинг команд сильнейших лиг в ЛЧ возглавляет как раз ПСЖ, в прошлом сезоне на стадии 1/16 финала победивший Брест со счетом 10:0.
По этому поводу вспомним десятку крупнейших побед в истории плей-офф Лиги чемпионов, которые были одержаны представителями топ-5 лиг.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с самыми большими победами по сумме двух встреч в плей-офф Лиги чемпионов
- 10:0 – 2024/25, 1/16 финала, ПСЖ – Брест
- 10:2 – 2004/05, 1/8 финала, Лион – Вердер
- 10:2 – 2018/19, 1/8 финала, Манчестер Сити – Шальке
- 10:2 – 2011/12, 1/8 финала, Барселона – Байер
- 10:2 – 2016/17, 1/8 финала, Бавария – Арсенал
- 9:2 – 2013/14, 1/8 финала, Реал – Шальке
- 8:1 – 2022/23, 1/8 финала, Манчестер Сити – РБ Лейпциг
- 7:0 – 2012/13, полуфинал, Бавария – Барселона
- 8:2 – 2025/26, 1/8 финала, ПСЖ – Челси
- 7:1 – 2019/20, 1/8 финала, Бавария – Челси
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
