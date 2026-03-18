Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ снова попал в топ-10 рейтинга ЛЧ, который сам и возглавляет
Лига чемпионов
18 марта 2026, 12:47
Парижане с крупным счетом победили Челси по сумме двух встреч 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ, победив Челси с общим счетом 8:2 в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26, попал в топ-10 рейтинга команд топ-5 европейских чемпионатов с крупнейшими победами по сумме матчей в истории плей-офф турнира.

Данный рейтинг команд сильнейших лиг в ЛЧ возглавляет как раз ПСЖ, в прошлом сезоне на стадии 1/16 финала победивший Брест со счетом 10:0.

По этому поводу вспомним десятку крупнейших побед в истории плей-офф Лиги чемпионов, которые были одержаны представителями топ-5 лиг.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с самыми большими победами по сумме двух встреч в плей-офф Лиги чемпионов

  • 10:0 – 2024/25, 1/16 финала, ПСЖ – Брест
  • 10:2 – 2004/05, 1/8 финала, Лион – Вердер
  • 10:2 – 2018/19, 1/8 финала, Манчестер Сити – Шальке
  • 10:2 – 2011/12, 1/8 финала, Барселона – Байер
  • 10:2 – 2016/17, 1/8 финала, Бавария – Арсенал
  • 9:2 – 2013/14, 1/8 финала, Реал – Шальке
  • 8:1 – 2022/23, 1/8 финала, Манчестер Сити – РБ Лейпциг
  • 7:0 – 2012/13, полуфинал, Бавария – Барселона
  • 8:2 – 2025/26, 1/8 финала, ПСЖ – Челси
  • 7:1 – 2019/20, 1/8 финала, Бавария – Челси
статистика ПСЖ Челси Лига чемпионов Челси - ПСЖ
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем