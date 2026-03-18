В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити

Во вторник, 17 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Испанский клуб одолел соперника со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (5:1) завоевал путевку в следующий раунд.

После перерыва «сливочные» заменили первого номера Тибо Куртуа на вратаря сборной Украины Андрея Лунина, который вышел на поле вместо травмированного одноклубника.

По итогам второго тайма 27-летний футболист сделал 3 сейва после ударов из пределов штрафной, 2 выноса мяча, отдал 95% точных передач (19/20), сделал 3 подбора и 1 раз потерял мяч.

Официальный аккаунт Лиги чемпионов УЕФА отметил выступление Лунина – один из эпизодов, в котором украинец отбил удар норвежского форварда Эрлинга Холанда, попал в подборку лучших сейвов игрового дня.

Лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов (17 марта):