  4. В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
18 марта 2026, 10:27
1108
1

В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити

Голкипер сборной Украины сделал три сейва в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов

18 марта 2026, 10:27 |
1108
1 Comments
В УЕФА отреагировали на выступление Лунина в матче Реал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 17 марта, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Испанский клуб одолел соперника со счетом 2:1 и по сумме двух встреч (5:1) завоевал путевку в следующий раунд.

После перерыва «сливочные» заменили первого номера Тибо Куртуа на вратаря сборной Украины Андрея Лунина, который вышел на поле вместо травмированного одноклубника.

По итогам второго тайма 27-летний футболист сделал 3 сейва после ударов из пределов штрафной, 2 выноса мяча, отдал 95% точных передач (19/20), сделал 3 подбора и 1 раз потерял мяч.

Официальный аккаунт Лиги чемпионов УЕФА отметил выступление Лунина – один из эпизодов, в котором украинец отбил удар норвежского форварда Эрлинга Холанда, попал в подборку лучших сейвов игрового дня.

Лучшие сейвы 1/8 финала Лиги чемпионов (17 марта):

  • Яннис Бласвих («Байер», против «Арсенала»)
  • Давид Райя («Арсенал», против «Байера»)
  • Тибо Куртуа («Реал», против «Манчестер Сити»)
  • Андрей Лунин («Реал», против «Манчестер Сити»)
  • Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», против «Реала»)
  • Никита Хайкин («Буде-Глимт», против «Спортинга»)
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Grig1
Дуже класний воротник .це не різник 
