  4. «Это фантастика»: герой ПСЖ эмоционально отреагировал на разгром Челси
18 марта 2026, 06:05 |
191
0

«Это фантастика»: герой ПСЖ эмоционально отреагировал на разгром Челси

Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от своих трех забитых мячей в 1/8 финала ЛЧ

18 марта 2026, 06:05 |
191
0
«Это фантастика»: герой ПСЖ эмоционально отреагировал на разгром Челси
ФК ПСЖ

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от своих трех забитых мячей в рамках двухматчевого противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 против «Челси». Напомним, парижский клуб уверенно обыграл лондонцев с общим счетом 8:2 (5:2 в первой игре и 3:0 во второй).

– Оформить три гола в ворота «Челси» – это просто фантастика. Нам необходимо сохранять этот настрой и продолжать усердно трудиться. Для нашей команды каждый поединок имеет колоссальное значение.

Лично я стараюсь демонстрировать стабильный уровень игры в каждой встрече, – цитирует слова Кварацхелии инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Хвича перешел в стан «ПСЖ» в январе 2025 года. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 36 матчах во всех официальных турнирах, записав на свой счет 12 голов и 7 результативных передач.

Хвича Кварацхелия ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
