  Луис Энрике раскрыл секрет разгрома Челси: «Все решили два момента»
Лига чемпионов
18 марта 2026, 05:19 | Обновлено 18 марта 2026, 05:20
Луис Энрике раскрыл секрет разгрома Челси: «Все решили два момента»

Наставник ПСЖ объяснил, как контратаки закрыли вопрос победителя матча

242
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике поделился впечатлениями после уверенной победы над «Челси» (3:0) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

– Мы демонстрировали стабильную игру на протяжении всей встречи. Ответный матч сложился иначе: наша точность в контратаках позволила забить два мяча, которые фактически сняли все вопросы о победителе противостояния.

В подобных матчах крайне трудно сохранять полный контроль, так как «Челси» – коллектив, заточенный на молниеносные выпады. Удерживать мяч было непросто, но нам это удавалось, а контратаки оказались максимально эффективными.

В конечном счете именно это предопределило успех – команда полностью заслужила выход в следующий раунд, – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, в четвертьфинале престижнейшего еврокубка «красно-синие» сойдутся либо с «Галатасараем», либо с «Ливерпулем».

Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
