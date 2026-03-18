Уникальное достижение: Арбелоа превзошел Зидана и Анчелотти в Реале

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа установил уникальный рекорд, который ранее не покорялся ни одному главному тренеру в истории «королевского клуба».

Согласно данным статистического ресурса Opta Sport, Арбелоа стал первым специалистом у руля «бланкос», сумевшим одержать победы во всех четырех стартовых поединках плей-офф главного еврокубкового турнира.

Напомним, что на стадии стыковых матчей Лиги чемпионов мадридский гранд дважды обыграл «Бенфику» (1:0 и 2:1), а в рамках 1/8 финала подопечные Арбелоа оказались сильнее «Манчестер Сити», дважды взяв верх над англичанами (3:0 и 2:1).

В четвертьфинале «Реал» ожидает встреча либо с мюнхенской «Баварией», либо с «Аталантой». Первая игра между этими претендентами завершилась разгромной победой немцев со счетом 6:1.