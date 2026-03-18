18 марта 2026, 05:00 |
Уникальное достижение: Арбелоа превзошел Зидана и Анчелотти в Реале

Альваро установил уникальный рекорд, который ранее не покорялся ни одному тренеру в истории клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа установил уникальный рекорд, который ранее не покорялся ни одному главному тренеру в истории «королевского клуба».

Согласно данным статистического ресурса Opta Sport, Арбелоа стал первым специалистом у руля «бланкос», сумевшим одержать победы во всех четырех стартовых поединках плей-офф главного еврокубкового турнира.

Напомним, что на стадии стыковых матчей Лиги чемпионов мадридский гранд дважды обыграл «Бенфику» (1:0 и 2:1), а в рамках 1/8 финала подопечные Арбелоа оказались сильнее «Манчестер Сити», дважды взяв верх над англичанами (3:0 и 2:1).

В четвертьфинале «Реал» ожидает встреча либо с мюнхенской «Баварией», либо с «Аталантой». Первая игра между этими претендентами завершилась разгромной победой немцев со счетом 6:1.

По теме:
«Это фантастика»: герой ПСЖ эмоционально отреагировал на разгром Челси
Гвардиола неожиданно назвал своего тяжелейшего соперника – и это не Реал
Луис Энрике раскрыл секрет разгрома Челси: «Все решили два момента»
Альваро Арбелоа Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Бенфика Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Бавария
Михаил Олексиенко Источник: Opta
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17 марта 2026, 08:11 4
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»

Украинец о первом бое с Тайсоном Фьюри

В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
Футбол | 17 марта 2026, 07:44 3
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»

Василий Каюк пожелал успехов национальной команде в ближайших матчах

Знаменитый клуб УПЛ вскоре уволит главного тренера
Футбол | 18.03.2026, 04:02
Знаменитый клуб УПЛ вскоре уволит главного тренера
Знаменитый клуб УПЛ вскоре уволит главного тренера
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Футбол | 17.03.2026, 07:00
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Футбол | 17.03.2026, 23:02
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Популярные новости
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 139
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 4
Футбол
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
16.03.2026, 08:00 4
Футбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
