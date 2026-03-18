  Арбелоа раскрыл переломный момент матча с Сити: «Один эпизод изменил все»
18 марта 2026, 04:02 | Обновлено 18 марта 2026, 04:03
Арбелоа раскрыл переломный момент матча с Сити: «Один эпизод изменил все»

Тренер Реала объяснил, как именно пенальти перевернул игру против Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа подвел итоги противостояния с «Манчестер Сити» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Соперник начал встречу именно так, как мы и предполагали: применив мощный прессинг. В дебюте матча нам заметно не хватало выдержки при владении мячом, однако реализованный пенальти полностью изменил рисунок игры.

Вероятно, во втором тайме мы подсознательно немного сбавили темп, хотя в перерыве акцентировали внимание на необходимости реализовать численное преимущество.

У нас были отличные шансы забить второй мяч гораздо раньше. Тем не менее, мы очень рады этой победе. Самое важное сейчас – мы закрепляем навык побеждать в каждом поединке.

Гвардиола поздравил меня с результатом, а я, в свою очередь, пожелал ему успехов перед финалом в это воскресенье. Не имеет значения, кто станет нашим следующим оппонентом – ценен сам факт выхода в эту стадию.

Чтобы завоевать титул чемпиона Европы, необходимо брать верх над сильнейшими, – резюмировал наставник «сливочных» в эфире Movistar.

Альваро Арбелоа Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов Пеп Гвардиола Бавария
Михаил Олексиенко Источник: Marca
