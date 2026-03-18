  4. Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН
18 марта 2026, 01:49 | Обновлено 18 марта 2026, 01:57
Трофей из кабинетов. Все победители: Марокко подарили второй титул КАН

Апелляционный комитет CAF принял решение переписать историю

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Марокко перед финалом КАН

Спустя 2 месяца после окончания турнира сборная Марокко стала победителем Кубка африканских наций 2025.

18 января 2026 года в финале сборная Сенегала в овертайме переиграла команду Марокко (1:0 д.в.) на арене Stade Prince Moulay Abdallah в марокканском городе Рабат.

Скандал произошел после 90 минут игры. В компенсированное время при счете 0:0 был назначен пенальти для Марокко. Сенегальские футболисты протестовали против решения судей и даже на некоторое время покинули поле. Фанаты сборной Сенегала устроили беспорядки на трибунах.

Затем Садио Мане уговорил партнеров по команде продолжить игру. На 90+24 минуте Браим Диас не забил пенальти, игра перешла в овертаймы. Сенегал забил победный мяч, отличился Пап Алассан Гуйе на 94-й минуте (1:0).

Через два месяца, 17 марта 2026 года, Апелляционный комитет КАФ постановил, что Сенегалу засчитано техническое поражение за временный отказ продолжать игру и уход с поля в знак протеста против судейского решения. В соответствии со статьями 82 и 84 регламента соревнований, результат финала был засчитан как техническая победа Марокко со счетом 3:0. Команда Марокко ретроспективно стала чемпионом Кубка африканских наций 2025, а Сенегал лишен титула.

Это второй трофей КАН для сборной Марокко, первая раз Атласские львы выиграли турнир в 1976 году. А у Сенегала остался один титул (2021).

Количество титулов КАН: Египет (7), Камерун (5), Гана (4), Нигерия, Кот-д'Ивуар (по 3), Алжир, Марокко, ДР Конго (по 2), Сенегал, Замбия, Тунис, Судан, ЮАР, Эфиопия, Конго (по 1).

🏆 Кубок африканских наций 2025. Финал. Рабат (Марокко)

18 января 2026. Пересмотрено решением CAF от 17 марта 2026

Сенегал – Марокко – 0:3 (техническое поражение)

Изначально: счет 1:0 (д.в.), гол: Пап Алассан Гуйе, 94

Незабитый пенальти: Браим Диас, 90+24 (Марокко)

Обновленная сетка плей-офф

Все финалы Кубка африканских наций

Достижения сборных в Кубке африканских наций

Видео голов и обзор матча

Николай Степанов
