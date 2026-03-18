Лига чемпионов18 марта 2026, 07:10 |
Названа оценка Лунина за игру против Ман Сити, в которой он не пропустил
Украинец отыграл на ноль
«Реал Мадрид» одержал победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1 в ответном матче ЛЧ.
Команда Альваро Арбелоа по итогам двух поединков уверенно прошла в четвертьфинал турнира.
Неожиданно игровое время в этом матче получил украинец Андрей Лунин, который провел весь второй тайм и сохранил ворота на замке. Известный статистический портал SofaScore оценил выступление украинца в 7,4 балла.
Героем матча стал вингер «горожан» Жереми Доку, получивший оценку 8,3.
Оценки матча «Манчестер Сити» – «Реал»:
