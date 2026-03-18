Суд вынес решение по делу Колесника, избившего сотрудника ТЦК и СП

Апелляционный суд Киева отменил ночной домашний арест для украинского футболиста Даниила Колесника. По словам его адвокатов из компании Barristers, меру пресечения заменили на личное обязательство, что позволяет игроку более свободно передвигаться и продолжать спортивную деятельность.

Напомним, Колесник ранее выступал за «Колос-2». Инцидент произошел из-за конфликта с сотрудником территориального центра комплектования, когда футболист заступился за соседа. Во время этого инцидента Колесник вступил в драку, что стало основанием для наложения меры пресечения.

Ранее украинский футболист Даниил Колесник после скандала с военнослужащими ТЦК поделился в Instagram благодарностью от военных.