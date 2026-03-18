Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суд вынес решение по делу Колесника, избившего сотрудника ТЦК и СП
Украина. Премьер лига
18 марта 2026, 20:04 |
2214
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Колесник

Апелляционный суд Киева отменил ночной домашний арест для украинского футболиста Даниила Колесника. По словам его адвокатов из компании Barristers, меру пресечения заменили на личное обязательство, что позволяет игроку более свободно передвигаться и продолжать спортивную деятельность.

Напомним, Колесник ранее выступал за «Колос-2». Инцидент произошел из-за конфликта с сотрудником территориального центра комплектования, когда футболист заступился за соседа. Во время этого инцидента Колесник вступил в драку, что стало основанием для наложения меры пресечения.

Ранее украинский футболист Даниил Колесник после скандала с военнослужащими ТЦК поделился в Instagram благодарностью от военных.

По теме:
Александрия – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ограничились двумя голами. Полесье не оставило шансов Кудровке
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
драка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины скандал Вооруженные силы Украины Колос Ковалевка российско-украинская война мобилизация Даниил Колесник Колос-2 Ковалевка
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Футбол | 18 марта 2026, 06:23 1
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: определена первая пара 1/4 финала

Андрей Лунин вышел на замену и помог Реалу победить Манчестер Сити

Погоня за лидером. Ассист Зубкова с углового принес Трабзонспору победу
Футбол | 18 марта 2026, 21:03 0
Погоня за лидером. Ассист Зубкова с углового принес Трабзонспору победу
Погоня за лидером. Ассист Зубкова с углового принес Трабзонспору победу

Фелипе Аугусто забил единственный гол в игре против Эюпспора

7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
Футбол | 18.03.2026, 10:03
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
7 самых дорогих уже подтвержденных трансферов лета-2026
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
Футбол | 18.03.2026, 19:35
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ оценила пенальти в матче Шахтер – Металлист 1925
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Футбол | 18.03.2026, 12:51
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Иностранный тренер разнес трансфер украинского форварда: «Он мне не нужен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
Бывший чемпион: «Усик двигается, как легковес, а его удары – вода»
18.03.2026, 04:59
Бокс
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
Источник: Ребров разозлился на звезду и закрыл ему путь в сборную Украины
18.03.2026, 09:58 84
Футбол
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 9
Футбол
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
16.03.2026, 16:55 2
Теннис
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
17.03.2026, 13:08 8
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегалу засчитали поражение в финале Кубка африканских наций
18.03.2026, 08:00 27
Футбол
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
Усик получил предложение специально проиграть бой за деньги
16.03.2026, 22:20
Бокс
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
17.03.2026, 09:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем