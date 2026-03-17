  4. Троевластие в Польше. Гол экс-украинца вывел Ягеллонию в лидеры
17 марта 2026, 21:54 | Обновлено 17 марта 2026, 21:57
427
0

Троевластие в Польше. Гол экс-украинца вывел Ягеллонию в лидеры

Тарас Романчук забил мяч в ворота команды ГКС Катовице

17 марта 2026, 21:54 | Обновлено 17 марта 2026, 21:57
427
0
Троевластие в Польше. Гол экс-украинца вывел Ягеллонию в лидеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Романчук

Вечером 17 марта состоялся перенесенный матч 16-го тура чемпионата Польши.

Ягеллония Белосток дома нанесла поражение команде ГКС Катовице (2:1).

На 11-й минуте счет открыл испанец Алехандро Посо, а удвоил перевес уроженец Украины Тарас Романчук на 45-й минуте. Гости ответили одним голом во втором тайме.

Романчук, получивший польское спортивное гражданство, забил 3 мяча в сезоне Экстраклясы, еще один раз он отличился в квалификации Лиги конференций.

Благодаря этой победе Ягеллония вышла в лидеры в Польше (41 очко), теперь установлено троевластие – столько же баллов имеют Заглембе и Лех Познань

Лидеры: Ягеллония, Заглембе, Лех Познань (41 очко), Гурник Забже (38), Ракув (37), Висла Плоцк, ГКС Катовице (по 36).

Чемпионат Польши. 16-й тур, 17 марта 2026

Ягеллония Белосток – ГКС Катовице – 2:1

Голы: Алехандро Посо, 11, Тарас Романчук, 45 – Эрик Ирка, 82

Турнирная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
