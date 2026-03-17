Троевластие в Польше. Гол экс-украинца вывел Ягеллонию в лидеры
Тарас Романчук забил мяч в ворота команды ГКС Катовице
Вечером 17 марта состоялся перенесенный матч 16-го тура чемпионата Польши.
Ягеллония Белосток дома нанесла поражение команде ГКС Катовице (2:1).
На 11-й минуте счет открыл испанец Алехандро Посо, а удвоил перевес уроженец Украины Тарас Романчук на 45-й минуте. Гости ответили одним голом во втором тайме.
Романчук, получивший польское спортивное гражданство, забил 3 мяча в сезоне Экстраклясы, еще один раз он отличился в квалификации Лиги конференций.
Благодаря этой победе Ягеллония вышла в лидеры в Польше (41 очко), теперь установлено троевластие – столько же баллов имеют Заглембе и Лех Познань
Лидеры: Ягеллония, Заглембе, Лех Познань (41 очко), Гурник Забже (38), Ракув (37), Висла Плоцк, ГКС Катовице (по 36).
Чемпионат Польши. 16-й тур, 17 марта 2026
Ягеллония Белосток – ГКС Катовице – 2:1
Голы: Алехандро Посо, 11, Тарас Романчук, 45 – Эрик Ирка, 82
Турнирная таблица
