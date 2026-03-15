Хлань сделал ассист за Гурник. Его заменил знаменитый игрок и был удален
Клуб Гурник Забже дома переиграл Ракув Ченстохова со счетом 3:1
В матче 25-го тура чемпионата Польши клуб Гурник Забже на своем поле одержал победу над Ракувом со счетом 3:1.
Результативным действием в поединке отметился украинский вингер Максим Хлань.
Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество в первом тайме. На 23-й минуте счет открыл Лукаш Саделек, а на 43-й минуте второй мяч забил Лукаш Амброс. Во втором тайме Ракув сократил отставание, на 79-й минуте отличился Михаэль Амеяу.
Точку в матче поставили футболисты Гурника в конце встречи. На 88-й минуте Саилек оформил дубль после результативной передачи украинца Максима Хланя.
На 90-й минуте Хлань покинул поле, его заменил знаменитый Лукаш Подольски, но уже на 90+2 мин 40-летний ветеран получил красную карточку.
Гурник Забже идет на 4-й позиции и сохраняет шансы на чемпионство.
У Ракува длительное время отсутствует украинский форвард Владислав Кочергин, поскольку продолжает восстановление после травмы.
Чемпионат Польши. Экстракляса
25-й тур, 15 марта 2026
Гурник Забже – Ракув Ченстохова – 3:1
Голы: Саделек, 23, 88, Амброс, 43 – Амеяу, 79
Удаление: Подольски, 90+2 (Гурник)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Заглембе Л
|25
|11
|8
|6
|40 - 29
|20.03.26 21:30 Мотор Люблин - Заглембе Л15.03.26 Заглембе Л 0:1 Лех07.03.26 Пяст 1:3 Заглембе Л02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув
|41
|2
|Лех
|25
|11
|8
|6
|42 - 36
|22.03.26 15:45 Лех - Брук-Бет Термалица15.03.26 Заглембе Л 0:1 Лех07.03.26 Видзев Лодзь 2:1 Лех01.03.26 Лех 4:3 Ракув22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех15.02.26 Лех 3:0 Пяст
|41
|3
|Ягеллония
|24
|10
|8
|6
|40 - 31
|17.03.26 20:00 Ягеллония - Катовице14.03.26 Ягеллония 1:2 Пяст06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония
|38
|4
|Гурник Забже
|25
|11
|5
|9
|36 - 32
|22.03.26 18:30 Видзев Лодзь - Гурник Забже15.03.26 Гурник Забже 3:1 Ракув08.03.26 Мотор Люблин 0:0 Гурник Забже28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже
|38
|5
|Ракув
|25
|11
|4
|10
|34 - 32
|22.03.26 21:15 Легия - Ракув15.03.26 Гурник Забже 3:1 Ракув08.03.26 Ракув 2:0 Погонь Щецин01.03.26 Лех 4:3 Ракув21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув
|37
|6
|Катовице
|24
|11
|3
|10
|34 - 32
|17.03.26 20:00 Ягеллония - Катовице14.03.26 Катовице 2:0 Лехия08.03.26 Радомяк 0:1 Катовице28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже22.02.26 Арка 2:1 Катовице13.02.26 Катовице 1:1 Легия
|36
|7
|Висла Плоцк
|25
|9
|9
|7
|26 - 24
|21.03.26 21:15 Ягеллония - Висла Плоцк14.03.26 Краковия 1:2 Висла Плоцк09.03.26 Висла Плоцк 0:3 Арка02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь
|36
|8
|Мотор Люблин
|25
|8
|10
|7
|34 - 38
|20.03.26 21:30 Мотор Люблин - Заглембе Л13.03.26 Брук-Бет Термалица 1:2 Мотор Люблин08.03.26 Мотор Люблин 0:0 Гурник Забже28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия
|34
|9
|Радомяк
|25
|8
|9
|8
|41 - 37
|20.03.26 19:00 Пяст - Радомяк13.03.26 Радомяк 1:1 Легия08.03.26 Радомяк 0:1 Катовице05.03.26 Радомяк 3:1 Арка01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк
|33
|10
|Краковия
|25
|8
|9
|8
|30 - 28
|21.03.26 15:45 Краковия - Катовице14.03.26 Краковия 1:2 Висла Плоцк08.03.26 Легия 1:0 Краковия27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония
|33
|11
|Корона Кельце
|24
|9
|6
|9
|29 - 27
|16.03.26 20:00 Погонь Щецин - Корона Кельце07.03.26 Корона Кельце 2:1 Брук-Бет Термалица28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л
|33
|12
|Пяст
|25
|9
|5
|11
|29 - 32
|20.03.26 19:00 Пяст - Радомяк14.03.26 Ягеллония 1:2 Пяст07.03.26 Пяст 1:3 Заглембе Л27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Лех 3:0 Пяст
|32
|13
|Лехия
|25
|10
|6
|9
|49 - 47
|21.03.26 18:30 Лехия - Погонь Щецин14.03.26 Катовице 2:0 Лехия06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония27.02.26 Арка 2:2 Лехия23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия
|31
|14
|Погонь Щецин
|24
|9
|4
|11
|33 - 37
|16.03.26 20:00 Погонь Щецин - Корона Кельце08.03.26 Ракув 2:0 Погонь Щецин28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица
|31
|15
|Арка
|25
|8
|6
|11
|25 - 41
|22.03.26 13:15 Корона Кельце - Арка15.03.26 Арка 0:0 Видзев Лодзь09.03.26 Висла Плоцк 0:3 Арка05.03.26 Радомяк 3:1 Арка27.02.26 Арка 2:2 Лехия22.02.26 Арка 2:1 Катовице
|30
|16
|Легия
|25
|6
|11
|8
|29 - 30
|22.03.26 21:15 Легия - Ракув13.03.26 Радомяк 1:1 Легия08.03.26 Легия 1:0 Краковия01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк13.02.26 Катовице 1:1 Легия
|29
|17
|Видзев Лодзь
|25
|8
|4
|13
|31 - 34
|22.03.26 18:30 Видзев Лодзь - Гурник Забже15.03.26 Арка 0:0 Видзев Лодзь07.03.26 Видзев Лодзь 2:1 Лех28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь
|28
|18
|Брук-Бет Термалица
|25
|5
|7
|13
|29 - 44
|22.03.26 15:45 Лех - Брук-Бет Термалица13.03.26 Брук-Бет Термалица 1:2 Мотор Люблин07.03.26 Корона Кельце 2:1 Брук-Бет Термалица01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже
|22
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Решающим в матче чемпионата Португалии стал гол орлов на 90+6 минуте
Президент «Ференцвароша» рассказал, почему тренер ушел в 2021 году