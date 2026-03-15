Хлань сделал ассист за Гурник. Его заменил знаменитый игрок и был удален

В матче 25-го тура чемпионата Польши клуб Гурник Забже на своем поле одержал победу над Ракувом со счетом 3:1.

Результативным действием в поединке отметился украинский вингер Максим Хлань.

Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество в первом тайме. На 23-й минуте счет открыл Лукаш Саделек, а на 43-й минуте второй мяч забил Лукаш Амброс. Во втором тайме Ракув сократил отставание, на 79-й минуте отличился Михаэль Амеяу.

Точку в матче поставили футболисты Гурника в конце встречи. На 88-й минуте Саилек оформил дубль после результативной передачи украинца Максима Хланя.

На 90-й минуте Хлань покинул поле, его заменил знаменитый Лукаш Подольски, но уже на 90+2 мин 40-летний ветеран получил красную карточку.

Гурник Забже идет на 4-й позиции и сохраняет шансы на чемпионство.

У Ракува длительное время отсутствует украинский форвард Владислав Кочергин, поскольку продолжает восстановление после травмы.

Чемпионат Польши. Экстракляса

25-й тур, 15 марта 2026

Гурник Забже – Ракув Ченстохова – 3:1

Голы: Саделек, 23, 88, Амброс, 43 – Амеяу, 79

Удаление: Подольски, 90+2 (Гурник)

