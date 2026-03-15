Хлань сделал ассист за Гурник. Его заменил знаменитый игрок и был удален

Клуб Гурник Забже дома переиграл Ракув Ченстохова со счетом 3:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

В матче 25-го тура чемпионата Польши клуб Гурник Забже на своем поле одержал победу над Ракувом со счетом 3:1.

Результативным действием в поединке отметился украинский вингер Максим Хлань.

Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество в первом тайме. На 23-й минуте счет открыл Лукаш Саделек, а на 43-й минуте второй мяч забил Лукаш Амброс. Во втором тайме Ракув сократил отставание, на 79-й минуте отличился Михаэль Амеяу.

Точку в матче поставили футболисты Гурника в конце встречи. На 88-й минуте Саилек оформил дубль после результативной передачи украинца Максима Хланя.

На 90-й минуте Хлань покинул поле, его заменил знаменитый Лукаш Подольски, но уже на 90+2 мин 40-летний ветеран получил красную карточку.

Гурник Забже идет на 4-й позиции и сохраняет шансы на чемпионство.

У Ракува длительное время отсутствует украинский форвард Владислав Кочергин, поскольку продолжает восстановление после травмы.

Чемпионат Польши. Экстракляса

25-й тур, 15 марта 2026

Гурник Забже – Ракув Ченстохова – 3:1

Голы: Саделек, 23, 88, Амброс, 43 – Амеяу, 79

Удаление: Подольски, 90+2 (Гурник)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Заглембе Л 25 11 8 6 40 - 29 20.03.26 21:30 Мотор Люблин - Заглембе Л15.03.26 Заглембе Л 0:1 Лех07.03.26 Пяст 1:3 Заглембе Л02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув 41
2 Лех 25 11 8 6 42 - 36 22.03.26 15:45 Лех - Брук-Бет Термалица15.03.26 Заглембе Л 0:1 Лех07.03.26 Видзев Лодзь 2:1 Лех01.03.26 Лех 4:3 Ракув22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех15.02.26 Лех 3:0 Пяст 41
3 Ягеллония 24 10 8 6 40 - 31 17.03.26 20:00 Ягеллония - Катовице14.03.26 Ягеллония 1:2 Пяст06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония 38
4 Гурник Забже 25 11 5 9 36 - 32 22.03.26 18:30 Видзев Лодзь - Гурник Забже15.03.26 Гурник Забже 3:1 Ракув08.03.26 Мотор Люблин 0:0 Гурник Забже28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже 38
5 Ракув 25 11 4 10 34 - 32 22.03.26 21:15 Легия - Ракув15.03.26 Гурник Забже 3:1 Ракув08.03.26 Ракув 2:0 Погонь Щецин01.03.26 Лех 4:3 Ракув21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица14.02.26 Заглембе Л 0:0 Ракув 37
6 Катовице 24 11 3 10 34 - 32 17.03.26 20:00 Ягеллония - Катовице14.03.26 Катовице 2:0 Лехия08.03.26 Радомяк 0:1 Катовице28.02.26 Катовице 3:1 Гурник Забже22.02.26 Арка 2:1 Катовице13.02.26 Катовице 1:1 Легия 36
7 Висла Плоцк 25 9 9 7 26 - 24 21.03.26 21:15 Ягеллония - Висла Плоцк14.03.26 Краковия 1:2 Висла Плоцк09.03.26 Висла Плоцк 0:3 Арка02.03.26 Заглембе Л 2:0 Висла Плоцк21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь 36
8 Мотор Люблин 25 8 10 7 34 - 38 20.03.26 21:30 Мотор Люблин - Заглембе Л13.03.26 Брук-Бет Термалица 1:2 Мотор Люблин08.03.26 Мотор Люблин 0:0 Гурник Забже28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия 34
9 Радомяк 25 8 9 8 41 - 37 20.03.26 19:00 Пяст - Радомяк13.03.26 Радомяк 1:1 Легия08.03.26 Радомяк 0:1 Катовице05.03.26 Радомяк 3:1 Арка01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк22.02.26 Ягеллония 1:1 Радомяк 33
10 Краковия 25 8 9 8 30 - 28 21.03.26 15:45 Краковия - Катовице14.03.26 Краковия 1:2 Висла Плоцк08.03.26 Легия 1:0 Краковия27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Краковия 0:0 Ягеллония 33
11 Корона Кельце 24 9 6 9 29 - 27 16.03.26 20:00 Погонь Щецин - Корона Кельце07.03.26 Корона Кельце 2:1 Брук-Бет Термалица28.02.26 Мотор Люблин 2:0 Корона Кельце22.02.26 Корона Кельце 1:2 Лех13.02.26 Радомяк 0:2 Корона Кельце06.02.26 Корона Кельце 1:2 Заглембе Л 33
12 Пяст 25 9 5 11 29 - 32 20.03.26 19:00 Пяст - Радомяк14.03.26 Ягеллония 1:2 Пяст07.03.26 Пяст 1:3 Заглембе Л27.02.26 Краковия 2:3 Пяст20.02.26 Пяст 1:2 Мотор Люблин15.02.26 Лех 3:0 Пяст 32
13 Лехия 25 10 6 9 49 - 47 21.03.26 18:30 Лехия - Погонь Щецин14.03.26 Катовице 2:0 Лехия06.03.26 Лехия 3:0 Ягеллония27.02.26 Арка 2:2 Лехия23.02.26 Лехия 0:2 Заглембе Л15.02.26 Мотор Люблин 2:3 Лехия 31
14 Погонь Щецин 24 9 4 11 33 - 37 16.03.26 20:00 Погонь Щецин - Корона Кельце08.03.26 Ракув 2:0 Погонь Щецин28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь21.02.26 Гурник Забже 0:1 Погонь Щецин15.02.26 Погонь Щецин 1:0 Арка08.02.26 Погонь Щецин 1:1 Брук-Бет Термалица 31
15 Арка 25 8 6 11 25 - 41 22.03.26 13:15 Корона Кельце - Арка15.03.26 Арка 0:0 Видзев Лодзь09.03.26 Висла Плоцк 0:3 Арка05.03.26 Радомяк 3:1 Арка27.02.26 Арка 2:2 Лехия22.02.26 Арка 2:1 Катовице 30
16 Легия 25 6 11 8 29 - 30 22.03.26 21:15 Легия - Ракув13.03.26 Радомяк 1:1 Легия08.03.26 Легия 1:0 Краковия01.03.26 Ягеллония 2:2 Легия21.02.26 Легия 2:1 Висла Плоцк13.02.26 Катовице 1:1 Легия 29
17 Видзев Лодзь 25 8 4 13 31 - 34 22.03.26 18:30 Видзев Лодзь - Гурник Забже15.03.26 Арка 0:0 Видзев Лодзь07.03.26 Видзев Лодзь 2:1 Лех28.02.26 Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь20.02.26 Видзев Лодзь 0:0 Краковия14.02.26 Висла Плоцк 0:2 Видзев Лодзь 28
18 Брук-Бет Термалица 25 5 7 13 29 - 44 22.03.26 15:45 Лех - Брук-Бет Термалица13.03.26 Брук-Бет Термалица 1:2 Мотор Люблин07.03.26 Корона Кельце 2:1 Брук-Бет Термалица01.03.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Радомяк21.02.26 Ракув 1:0 Брук-Бет Термалица16.02.26 Брук-Бет Термалица 1:1 Гурник Забже 22
Полная таблица

