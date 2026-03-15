ВИДЕО. Как Хлань сделал ассист за Гурник и за что был удален Подольски
В матче 25-го тура чемпионата Польши клуб Гурник Забже дома обыграл Ракув со счетом 3:1.
При счете 2:1 украинский вингер Максим Хлань на 88-й минуте сделал ассист, а Лукаш Садилек оформил дубль (3:1).
На 90-й минуте Максим Хлань покинул поле, его заменил знаменитый немецкий форвард Лукас Подольски.
Однако уже на 90+2 минуте 40-летний ветеран, чемпион мира 2014, получил красную карточку за отмашку после свистка.
Чемпионат Польши. Экстракляса
25-й тур, 15 марта 2026
Гурник Забже – Ракув Ченстохова – 3:1
Голы: Садилек, 23, 88, Амброс, 43 – Амеяу, 79
Удаление: Подольски, 90+2 (Гурник)
