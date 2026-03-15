  4. ВИДЕО. Как Хлань сделал ассист за Гурник и за что был удален Подольски
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
15 марта 2026, 21:17 | Обновлено 15 марта 2026, 21:19
ВИДЕО. Как Хлань сделал ассист за Гурник и за что был удален Подольски

В матче 25-го тура Гурник Забже дома обыграл Ракув Ченстохова со счетом 3:1.

Ekstraklasa TV. Лукас Подольски

В матче 25-го тура чемпионата Польши клуб Гурник Забже дома обыграл Ракув со счетом 3:1.

При счете 2:1 украинский вингер Максим Хлань на 88-й минуте сделал ассист, а Лукаш Садилек оформил дубль (3:1).

На 90-й минуте Максим Хлань покинул поле, его заменил знаменитый немецкий форвард Лукас Подольски.

Однако уже на 90+2 минуте 40-летний ветеран, чемпион мира 2014, получил красную карточку за отмашку после свистка.

Чемпионат Польши. Экстракляса

25-й тур, 15 марта 2026

Гурник Забже – Ракув Ченстохова – 3:1

Голы: Садилек, 23, 88, Амброс, 43 – Амеяу, 79

Удаление: Подольски, 90+2 (Гурник)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
Лукаш Подольски (Гурник Забже) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Садилек (Гурник Забже), асcист Максим Хлань.
79’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Амейав (Ракув), асcист Кароль Струски.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Амброс (Гурник Забже), асcист Эрик Янжа.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Садилек (Гурник Забже).
Комментарии 0
