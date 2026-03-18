17 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором «Спортинг» встретился с «Буде-Глимтом».

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» и завершилась разгромной победой хозяев – 5:0, что позволило «Спортингу» выиграть противостояние по сумме двух матчей (5:3).

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, ответный матч, 17 марта

Спортинг – Буде-Глимт – 5:0 (первый матч – 0:3)

Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен.), Араухо, 92, Нел, 120+1

