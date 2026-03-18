  4. Спортинг – Буде-Глимт – 5:0 (д.в.) Чудо-камбек. Видео голов и обзор матча
18 марта 2026, 00:25 | Обновлено 18 марта 2026, 01:04
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, в котором «Спортинг» встретился с «Буде-Глимтом».

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» и завершилась разгромной победой хозяев – 5:0, что позволило «Спортингу» выиграть противостояние по сумме двух матчей (5:3).

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, ответный матч, 17 марта
Спортинг – Буде-Глимт – 5:0 (первый матч – 0:3)
Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен.), Араухо, 92, Нел, 120+1

События матча

120’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Нел (Спортинг Лиссабон), асcист Дэниел Браганса.
92’
ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Араухо (Спортинг Лиссабон), асcист Франсишку Тринкан.
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон), асcист Луис Хавьер Суарес.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон), асcист Франсишку Тринкан.
По теме:
«Мы еще встретимся»: Гвардиола бросил вызов Реалу после вылета
ВИДЕО. Винисиус ответил фанатам Сити за унижение с Золотым мячом
Евролига. Олимпиакос деклассировал Фенербахче, выигрыш Хапоэля
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Футбол | 17 марта 2026, 18:05 25
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка

Украинских арбитров назначили на матч Лиги конференций

КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Бокс | 17 марта 2026, 07:38 0
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»

Теренс — о Кейшоне Дэвисе и Шакуре Стивенсоне

ВИДЕО. Вини Жуниор с пенальти открыл счет. Бернарду удален за игру рукой
Футбол | 17.03.2026, 22:29
ВИДЕО. Вини Жуниор с пенальти открыл счет. Бернарду удален за игру рукой
ВИДЕО. Вини Жуниор с пенальти открыл счет. Бернарду удален за игру рукой
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 17.03.2026, 09:22
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 17.03.2026, 07:49
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 139
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
Энтони ДЖОШУА: «Это единственный боксер, которого я ненавижу»
16.03.2026, 23:19
Бокс
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 7
Футбол
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
Тренер сборной Украины объяснил, почему сбежал в беларусь
16.03.2026, 20:24 5
Другие виды
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 26
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 4
Футбол
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
