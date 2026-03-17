  4. Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
17 марта 2026, 15:52 |
655
2

Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 17 марта и начнется в 19:45 по Киеву

17 марта 2026, 15:52 |
655
2 Comments
Спортинг – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
17 марта на Да Луш пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Спортинг Лиссабон встретится с Буде0Глимт. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Спортинг Лиссабон

Команда переживает не самый простой сезон. Здесь уже привыкли к серьезным успехам. В прошлом розыгрыше, даже потеряв по его ходу Рубена Аморима, было оформлено золотой дубль. Был бы и Кубок Лиги, но Трубин выиграл послематчевую серию пенальти в финале для Бенфики. Сейчас же соседу уступили в первом же поединке после летней паузы, в Суперкубке. А в Примейре остается отставание от Порту. Правда, хотя бы в кубке того старого врага обыграли.

Где получалось лучше всех из Португалии у этого клуба, это в Лиге чемпионов. Там вышло пройти в 1/8 финала напрямую, взяв в основном раунде пять побед и шестнадцать очков. Но теперь там борьба, с большой вероятностью, заканчивается - дома нужно отыграть три гола.

Буде-Глимт

Клуб еще недавно не был известен даже на родине. Но в последние годы он превратился в доминирующую силу в местной Элитсерии. Правда, в 2025-м сезоне не получилось защитить в очередной раз титул - минимально, но больше набрал той осенью Викинг.

Сказывались, конечно, и выступления в еврокубках, которые отбирали немало сил. Прошлой весной скандинавы дошли до полуфинала Лиги Европы. Потом они дебютировали в основном раунде Лиги чемпионов. Казалось, что это и останется единственным достижением для команды - после шести туров 2025-го года было по три ничьи и поражения. Но потом, с января, подопечные Кнутсена стали штамповать победы - еще в основном раунде с Манчестер Сити и Атлетико, потом в плей-офф, дважды с Интером, и, разгромно, 3:0, с нынешним противником.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе стороны, по сути, познакомились - они провели первый очный поединок.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.53 для Спортинга и 5.43 для Буде-Глимт. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы считают, что Спортинг вряд ли совершит камбэк. Но он в Лиге неизменно побеждал на своем поле - выиграет и сейчас в родном для себя Лиссабоне.

Прогноз Sport.ua
Спортинг Лиссабон
17 марта 2026 -
19:45
Будё-Глимт
Победа Спортинга 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Remark
Ставка Буде ІТБ1.
kv60shabelsky
Будя з Галею пройдуть)
