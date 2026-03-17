17 марта на Да Луш пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Спортинг Лиссабон встретится с Буде0Глимт. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Спортинг Лиссабон

Команда переживает не самый простой сезон. Здесь уже привыкли к серьезным успехам. В прошлом розыгрыше, даже потеряв по его ходу Рубена Аморима, было оформлено золотой дубль. Был бы и Кубок Лиги, но Трубин выиграл послематчевую серию пенальти в финале для Бенфики. Сейчас же соседу уступили в первом же поединке после летней паузы, в Суперкубке. А в Примейре остается отставание от Порту. Правда, хотя бы в кубке того старого врага обыграли.

Где получалось лучше всех из Португалии у этого клуба, это в Лиге чемпионов. Там вышло пройти в 1/8 финала напрямую, взяв в основном раунде пять побед и шестнадцать очков. Но теперь там борьба, с большой вероятностью, заканчивается - дома нужно отыграть три гола.

Буде-Глимт

Клуб еще недавно не был известен даже на родине. Но в последние годы он превратился в доминирующую силу в местной Элитсерии. Правда, в 2025-м сезоне не получилось защитить в очередной раз титул - минимально, но больше набрал той осенью Викинг.

Сказывались, конечно, и выступления в еврокубках, которые отбирали немало сил. Прошлой весной скандинавы дошли до полуфинала Лиги Европы. Потом они дебютировали в основном раунде Лиги чемпионов. Казалось, что это и останется единственным достижением для команды - после шести туров 2025-го года было по три ничьи и поражения. Но потом, с января, подопечные Кнутсена стали штамповать победы - еще в основном раунде с Манчестер Сити и Атлетико, потом в плей-офф, дважды с Интером, и, разгромно, 3:0, с нынешним противником.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе стороны, по сути, познакомились - они провели первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Спортинг вряд ли совершит камбэк. Но он в Лиге неизменно побеждал на своем поле - выиграет и сейчас в родном для себя Лиссабоне.