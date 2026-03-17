Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов

17 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Спортинг (Португалия) и Буде-Глимт (Норвегия).

Поединок прошел на стадионе Эштадиу Жозе Алвеладе в Лиссабоне и завершился победой хозяев поля со счетом 5:0. По сумме встреч счет составил 5:3 в пользу Спортинга.

Португальская команда полностью переиграла своего норвежского оппонента, нанеся по воротам соперника 34 удара еще в основное время встречи. Когда игра перешла в овертайм, бело-зеленые забили решающий гол уже на 2-й минуте дополнительного времени.

Спортинг стал первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов 2025/26. Далее команда сыграет с победителем пары Арсенал / Байер.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, ответный матч, 17 марта

Спортинг – Буде-Глимт – 5:0 (первый матч – 0:3)

Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен.), Араухо, 92, Нел, 120+1

