Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов
Спортинг обыграл Буде-Глимт со счетом 5:0 (5:3 по сумме встреч)
17 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Спортинг (Португалия) и Буде-Глимт (Норвегия).
Поединок прошел на стадионе Эштадиу Жозе Алвеладе в Лиссабоне и завершился победой хозяев поля со счетом 5:0. По сумме встреч счет составил 5:3 в пользу Спортинга.
Португальская команда полностью переиграла своего норвежского оппонента, нанеся по воротам соперника 34 удара еще в основное время встречи. Когда игра перешла в овертайм, бело-зеленые забили решающий гол уже на 2-й минуте дополнительного времени.
Спортинг стал первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов 2025/26. Далее команда сыграет с победителем пары Арсенал / Байер.
Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, ответный матч, 17 марта
Спортинг – Буде-Глимт – 5:0 (первый матч – 0:3)
Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен.), Араухо, 92, Нел, 120+1
Фотогалерея матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальцы готовы продать украинца
Валерий Василенко – о кандидатах в сборную Украины на два ближайшие матча
