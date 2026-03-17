Пять голов и овертаймы. Определен первый четвертьфиналист Лиги чемпионов

Лига чемпионов
Спортинг обыграл Буде-Глимт со счетом 5:0 (5:3 по сумме встреч)

Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26 между командами Спортинг (Португалия) и Буде-Глимт (Норвегия).

Поединок прошел на стадионе Эштадиу Жозе Алвеладе в Лиссабоне и завершился победой хозяев поля со счетом 5:0. По сумме встреч счет составил 5:3 в пользу Спортинга.

Португальская команда полностью переиграла своего норвежского оппонента, нанеся по воротам соперника 34 удара еще в основное время встречи. Когда игра перешла в овертайм, бело-зеленые забили решающий гол уже на 2-й минуте дополнительного времени.

Спортинг стал первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов 2025/26. Далее команда сыграет с победителем пары Арсенал / Байер.

Лига чемпионов 2025/26. 1/8 финала, ответный матч, 17 марта
Спортинг – Буде-Глимт – 5:0 (первый матч – 0:3)
Голы: Инасиу, 34, Гонсалвеш, 61, Суарес, 78 (пен.), Араухо, 92, Нел, 120+1

ВИДЕО. Кварацхелия шокировал Челси на 6-й минуте, Барколя сделал счет 2:0
Манчестер Сити – Реал Мадрид. Видео голов и обзор (обновляется)
Челси – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Футбол | 17 марта 2026, 09:22 8
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято

Португальцы готовы продать украинца

Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 17 марта 2026, 07:49 30
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ

Валерий Василенко – о кандидатах в сборную Украины на два ближайшие матча

Макс ФЕРСТАППЕН: «Вы не разбираетесь в гонках. Ф-1 разрушена»
Авто/мото | 17.03.2026, 12:59
Макс ФЕРСТАППЕН: «Вы не разбираетесь в гонках. Ф-1 разрушена»
Макс ФЕРСТАППЕН: «Вы не разбираетесь в гонках. Ф-1 разрушена»
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Футбол | 17.03.2026, 07:44
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Спортинг – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 17.03.2026, 19:50
Спортинг – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Спортинг – Буде-Глимт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Комментарии 3
Механік
Буде Глімт ? Ні, не буде .
Brian
Все стало на свої місця. Буде-Глімт і так стрибнув вище голови.
turist86
1). За таке ми любимо футбол!
2). Букмекери гребуть гроші лопатою.
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
16.03.2026, 10:41 2
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
15.03.2026, 19:35 6
Теннис
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
17.03.2026, 08:11 4
Бокс
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 7
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
