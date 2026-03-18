Луис ЭНРИКЕ: «Приятно, что в ПСЖ есть такой игрок. Это удовольствие»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал о значении Усмана Дембеле для команды, отметив, что любому тренеру приятно иметь в составе такого игрока.

«Думаю, мы много обсуждали Усмана в течение года. Любому тренеру невероятно приятно иметь в составе такого футболиста. Он смог изменить свое мышление после перехода на новую позицию.

Усман раньше был типичным вингером, а сейчас он адаптировал свой стиль игры. Замечательно, когда в составе есть такой игрок, а болельщикам доставляет истинное удовольствие наблюдать за его игрой. Это очень позитивный момент для нас», – сказал Энрике.