  4. Луис ЭНРИКЕ: «Приятно, что в ПСЖ есть такой игрок. Это удовольствие»
18 марта 2026, 20:23
1089
Луис ЭНРИКЕ: «Приятно, что в ПСЖ есть такой игрок. Это удовольствие»

Тренер – о Дембеле

18 марта 2026, 20:23 |
1089
Луис ЭНРИКЕ: «Приятно, что в ПСЖ есть такой игрок. Это удовольствие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал о значении Усмана Дембеле для команды, отметив, что любому тренеру приятно иметь в составе такого игрока.

«Думаю, мы много обсуждали Усмана в течение года. Любому тренеру невероятно приятно иметь в составе такого футболиста. Он смог изменить свое мышление после перехода на новую позицию.

Усман раньше был типичным вингером, а сейчас он адаптировал свой стиль игры. Замечательно, когда в составе есть такой игрок, а болельщикам доставляет истинное удовольствие наблюдать за его игрой. Это очень позитивный момент для нас», – сказал Энрике.

Дмитрий Олийченко Источник: RMC
rizzo
Хвіча - кращий
