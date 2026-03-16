  Дембеле рассказал, готов ли продлить контракт с ПСЖ
Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Один из лидеров ПСЖ Усман Дембеле ответил на вопрос о возможности продления контракта с парижским клубом:

«Нет причин не продлевать, но решение не за мной. Обсуждение контракта проходит между клубом и моим агентом. Я не занимаюсь этим с начала карьеры».

В ПСЖ Усман перешел из «Барселоны» летом 2023 года. С тех пор он сыграл за парижан 122 матча, в которых забил 53 гола и отдал 38 ассистов. Вместе с ПСЖ он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дважды чемпионат и Кубок Франции и трижды Суперкубок.

В 2025 году Дембеле выиграл «Золотой мяч», а также был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

В текущем сезоне 28-летний Дембеле сыграл 27 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 7 ассистов.

Ранее Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

Оцените материал
