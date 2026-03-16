ЭНРИКЕ: «Цель – победа, но будут и моменты страданий»

Лига чемпионов
16 марта 2026, 20:57 | Обновлено 16 марта 2026, 20:58
Тренер ПСЖ ожидает сложного матча с «Челси»

161
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от матча-ответа 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

– Хорошо иметь семь дней на подготовку и отдых. Мы находимся в финальной части чемпионата, это важно. Будем играть каждый матч на максимум. Во вторник нужно уметь управлять сложными моментами – так было в матчах с «Ливерпулем», «Астон Виллой» и «Арсеналом» в прошлом году.

Победа 5:2? Это только первый матч, остался второй. Второй всегда другой, потому что команда хочет изменить ситуацию. Мы готовы и привыкли к таким матчам. Хотим показать лучшую игру.

Уверенность – это особое чувство. Мы можем играть лучше или хуже, но показали, что мы настоящая команда. Можем играть против любой команды.

Матч с «Астон Виллой» в прошлом году? Это был наглядный пример того, как может разворачиваться матч. Мы хотим выигрывать и забивать, но будут моменты, когда нужно контролировать игру. Цель – победа, но будут и моменты страданий.

Дембеле? Про него много говорили в течение года. Как тренеру, невероятно иметь такого игрока. Он изменил менталитет после смены позиции. Был классическим вингером и изменил стиль игры. Это супер, и как болельщику – большое удовольствие видеть его. Для нас это очень позитивно.

Расслабленность? В Лиге чемпионов это невозможно. «Челси» будет создавать моменты, но расслабляться нельзя. Нужно использовать сложные моменты, чтобы изменить динамику. Эти матчи невозможно полностью контролировать. Будет совсем иначе, чем в первом матче.

После первых матчей есть четыре с разницей в три гола, посмотрим, кто пройдет. Футбол невероятен. В первом матче с «Челси» мы долго были на равных, было очень сбалансированно. Мы готовы играть так же во вторник. Мы привыкли к таким матчам после группового этапа. Нужно уметь управлять ключевыми моментами.

Моя шутка о победе в Премьер-лиге следует за мной повсюду. Приятно играть против английских клубов – это топ-уровень. В прошлом году мы играли почти со всеми английскими клубами, в этом году – так же. Но это была шутка, мы уважаем всех.

Играть и управлять такими матчами всегда по-другому. Для нас, как для чемпионов, важно сосредотачиваться на деталях, это всегда важно против команд одного уровня. У нас есть преимущество, но мы знаем, что оно может исчезнуть в мгновение ока.

Розеньор? Главное – матч завтра между ПСЖ и «Челси». Желаю ему всего наилучшего, но после вторника. У меня и так много дел, – рассказал Энрике.

В первом матче между этими командами, который прошел в Париже, ПСЖ победил со счетом 5:2.

Иван Чирко Источник: RMC Sport
