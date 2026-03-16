Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Обнародована заявка ПСЖ на матч с «Челси»
Завтра, 17 марта, «Челси» принимает ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок в Париже завершился со счетом 5:2 в пользу французов.
Встреча состоится на домашнем поле «аристократов» – «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Наставник парижан Луис Энрике определился с заявкой на этот матч. В заявку попал украинский футболист Илья Забарный.
Зато в списке отсутствует один из лидеров полузащиты команды испанец Фабиан Руис, который лечит травму.
🚨 OFFICIEL : LE GROUPE DU PSG POUR LONDRES AVEC DEUX ABSENTS ! ✈️🏴— Foot Mercato (@footmercato) March 16, 2026
Forts de leur large avance (5-2), les Parisiens s'envolent pour Stamford Bridge avec un groupe quasi complet. Luis Enrique ne compte que deux absents :
❌ Fabian Ruiz (blessure longue durée)
❌ Quentin…
навіть не буду далі читати