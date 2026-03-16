Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон

Завтра, 17 марта, «Челси» принимает ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый поединок в Париже завершился со счетом 5:2 в пользу французов.

Встреча состоится на домашнем поле «аристократов» – «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Наставник парижан Луис Энрике определился с заявкой на этот матч. В заявку попал украинский футболист Илья Забарный.

Зато в списке отсутствует один из лидеров полузащиты команды испанец Фабиан Руис, который лечит травму.