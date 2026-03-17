Руслан РОТАНЬ: «Игра у нас получилась максимально интенсивной»

В поединке 20-го тура УПЛ «Полесье» со счетом 2:0 одержало победу над криворожским «Кривбассом». Итог матча подвел наставник житомирского клуба Руслан Ротань.

– Признайтесь честно: когда вы выдохнули с облегчением? Когда Назаренко забил второй гол или уже с финальным свистком?

– Вы знаете, наверное, так – со вторым голом немного полегчало. Потому что очень не хотелось, чтобы такая игра... Я считаю, что игра у нас получилась максимально интенсивной, с большим желанием, с мотивацией ребята вышли. Очень хотелось, чтобы после того поединка, который мы сыграли неделю назад, ребята победили в моральном плане, почувствовали снова вкус победы. Они очень этого хотели, и как раз такие мечты у меня были сегодня, чтобы эта победа была для ребят, потому что они не заслуживали того поражения неделю назад.

– Игра давалась, моменты легко будто создавались. С завершением – как вы это объясните?

– Объяснить можно только одним: тренировки, работать, улучшаться. Но очень классный фактор того, что у нас есть эти моменты. А над завершением мы работаем на каждой тренировке практически, поэтому я уверен, что мы будем улучшаться, где-то будем подходить к моментам хладнокровнее.

Вероятно, был очень высокий фактор волнения, оно преобладало. Ребята были очень мотивированы, очень хотели победить в первую очередь. Ответственность за тот момент, который имел каждый, она где-то вносила коррективы в то заключительное мастерство, где нужно было последним касанием поставить точку.

– Классный гол на технику от Краснопира.

– Да, да, очень классный гол. Мы об этом перед матчем разговаривали: Кривбасс играет с очень высокой линией обороны. Поэтому, как только появляется возможность играть за спину, где есть свободные зоны, мы должны были туда играть. Этот мяч ярко подтвердил это.

– Начало второго тайма – команда вроде бы стала позволять сопернику чуть больше. Это следствие чего?

– В первую очередь, максимальная интенсивность в первом тайме. Начало второго тайма снова получилось немного нервное, потому что есть волнение, есть ответственность за результат. Где-то мы начали пропускать контратаки, соперник слегка перехватив инициативу, но мы внесли коррективы, освежили игру. Дальше уже, особенно после второго мяча, я считаю, что игра была полностью по нашему сценарию.

– Замена Эмерлаху на Федора – что вы хотели добавить игре?

– Добавить интенсивности в атаке и освежить игру. Эмерлах выполнил очень большой объем работы, много скоростной работы. Мы в перерыве с тренером по физподготовке поговорили – у него было больше скоростной работы, чем всегда. Был велик риск травмировать парня, поэтому сделали эту замену.

– Хотя футбольные люди говорят, что не смотрят на таблицу, насколько влияет, что нет права на ошибку? Поджимает «Динамо»...

– Не надо удивляться этому. Надо смотреть каждый матч. У нас есть следующая игра, и это тоже будет ответственность. Результат сейчас немного давит, но он давит на все команды. Мы обращаем внимание на факторы тренировки, фактор максимального отношения к своему делу. Очень хотелось, чтобы ребята победили и снова почувствовали этот вкус, потому что его у них забрали в последней игре.

– «Полесье» прошло отрезок матчей с командами из топа таблицы. Теперь легче не станет?

– Ни в коем случае. Я думаю, что сейчас в Украине подравнялся чемпионат. Очень тяжело с каждой командой играть. Возможно, у топ-клубов мастерство выше, там случаются моменты, где тяжело для нашей команды. Но команды из нижней части берут большим желанием, против них играет «Полесье» или другая команда из верхней части таблицы. Они выкладываются на все 100%, поэтому и выходят столь тяжелые матчи. Следует больше раскрывать третью зону, эти моменты контактируют между собой.