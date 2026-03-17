Алексей БЕЛИК: «Мастерства хватило, чтобы раскрыть оборону соперника»

В поединке 20-го тура Национальной Лиги U-19 «Шахтер» U-19 со счетом 2:0 одержал победу над «Металлистом 1925» U-19. Итог матча подвел наставник юношеской команды «горняков» Алексей Белик.

– Трудная игра, очень достойный соперник. Понимали, что Металлист 1925 U-19 – хорошая команда, в которой несколько исполнителей получают тренировочный опыт с первой командой и футболистами Премьер-лиги. Знали, что они будут настраиваться на нас, тем более, что мы готовимся в одном месте и очень хорошо изучили друг друга. Они даже пытались подсмотреть за нашим тренировочным процессом, когда один из представителей тренерского штаба «Металлиста 1925» U-19 зашел на тренировку. Я подчеркнул подопечным, что все хотят посмотреть что-то у нас, чтобы мы сыграли, условно говоря, на не очень качественном поле, чтобы таким образом облегчить себе работу и забрать у нас очки. «Металлист 1925» U-19 хорошо подготовился и играл с тремя центральными защитниками, очень надежно оборонялся, но не сказал бы, что у нас было мало моментов. Возможно, их было не так много, как в предыдущих матчах, но тот же Ломага или Канте имели возможность забить. Харьковчане организованно действовали в защите, однако нашего мастерства хватило, чтобы раскрыть оборону соперника. Что касается их действий в атаке, то, за исключением входа вингера в нашу штрафную и его прострела, после которого мяч прошел вдоль ворот, они имели лишь два штрафных удара, которые фактически ни к чему не привели. Мы хорошо сыграли во всех фазах, и единственное, в чем могли быть лучше – это переход из обороны в атаку. Требовалось спокойнее работать с мячом, заставляя соперника больше тратить сил и лишая его возможности рассчитывать на ничью. Понимаю, что у нас молодые футболисты, и в те моменты, когда нужно действовать более спокойно, они иногда прилагают максимальные усилия.

– Было немало борьбы на каждом участке поля, и произошла вынужденная замена в начале встречи. Что известно о состоянии Петрука, который получил повреждение?

– Надеемся, ничего серьезного, ведь он подвернул голеностоп. Денис – качественный исполнитель, который выигрывает конкуренцию и является игроком основного состава. Надеюсь, он будет готовиться к следующему матчу, и в любом случае есть футболисты, способные взять на себя ответственность и заменить дисквалифицированного или травмированного.