Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 – Металлист 1925 – 2:0. Победа лидера. Видео голов и обзор
Молодежные турниры
15 марта 2026, 10:44 | Обновлено 15 марта 2026, 10:48
36
0

Шахтер U-19 – Металлист 1925 – 2:0. Победа лидера. Видео голов и обзор

Юношеская команда Шахтера выиграла восьмой матч подряд

15 марта 2026, 10:44 | Обновлено 15 марта 2026, 10:48
36
0
Шахтер U-19 – Металлист 1925 – 2:0. Победа лидера. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

В субботу, 14 марта, состоялся матч 20-го тура Национальной Лиги U-19. «Шахтер» U-19 со счетом 2:0 обыграл «Металлист 1925» U-19.

«Шахтер» U-19 вышел вперед на 53-й минуте. Мохамаду Канте замкнул передачу с правого фланга.

В конце второго тайма «горняки» закрепили свое преимущество. На 88-й минуте забил Артем Зубрий.

«Шахтер» U-19 лидирует в турнирной таблице. Подопечные Алексея Белика опережают киевское «Динамо» U-19 на шесть очков.

Национальная Лига U-19. 20-й тур. 14 марта

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Металлист 1925» U-19 (Харьков) – 2:0

Голы: Канте, 53, Зубрий, 88

Видео голов и обзор матча

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем