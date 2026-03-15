Шахтер U-19 – Металлист 1925 – 2:0. Победа лидера. Видео голов и обзор
Юношеская команда Шахтера выиграла восьмой матч подряд
В субботу, 14 марта, состоялся матч 20-го тура Национальной Лиги U-19. «Шахтер» U-19 со счетом 2:0 обыграл «Металлист 1925» U-19.
«Шахтер» U-19 вышел вперед на 53-й минуте. Мохамаду Канте замкнул передачу с правого фланга.
В конце второго тайма «горняки» закрепили свое преимущество. На 88-й минуте забил Артем Зубрий.
«Шахтер» U-19 лидирует в турнирной таблице. Подопечные Алексея Белика опережают киевское «Динамо» U-19 на шесть очков.
Национальная Лига U-19. 20-й тур. 14 марта
«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Металлист 1925» U-19 (Харьков) – 2:0
Голы: Канте, 53, Зубрий, 88
Видео голов и обзор матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Иващенко посетовал на последние результаты СК Полтава
Тренер вратарей донецкого «Шахтера» остался в восторге от игры форварда Матвея Пономаренко