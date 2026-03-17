  4. Полузащитник Карпат не успеет восстановиться к матчу с Оболонью
Украина. Премьер лига
17 марта 2026, 14:01 | Обновлено 17 марта 2026, 14:02
Полузащитник Карпат не успеет восстановиться к матчу с Оболонью

Костенко и Сапуга не сыграют с киевлянами

ФК Карпаты

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Карпат» Марко Сапуга из-за травмы приводящей мышцы бедра не сможет помочь своей команде в поединке 21-го тура УПЛ – с «Оболонью», который состоится 22 марта. Он был вынужден пропустить и предыдущий календарный матч – с «Полтавой».

Также продолжают восстанавливаться после травм защитники Тимур Стецьков и Андрей Булеза.

Что касается полузащитника Яна Костенко, то он не сыграет с «Оболонью» из-за перебора желтых карточек.

В этом матче на кону будет 6 очков, так как встречаются соседи по турнирной таблице.

Пока что в активе футболистов «Карпат» 23 очка, и они занимают 9-е место в чемпионате.

Ранее бывший тренер «Карпат» Мирон Маркевич высказался о ситуации во львовском клубе.

Ян Костенко Марко Сапуга чемпионат Украины по футболу травма дисквалификация Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Оболонь Киев Карпаты - Оболонь Тимур Стецьков Андрей Булеза
Андрей Писаренко
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Триллер в финале. Бенфика с украинцем и Спортинг сыграли за Кубок Португали
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
