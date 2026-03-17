Полузащитник Карпат не успеет восстановиться к матчу с Оболонью

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Карпат» Марко Сапуга из-за травмы приводящей мышцы бедра не сможет помочь своей команде в поединке 21-го тура УПЛ – с «Оболонью», который состоится 22 марта. Он был вынужден пропустить и предыдущий календарный матч – с «Полтавой».

Также продолжают восстанавливаться после травм защитники Тимур Стецьков и Андрей Булеза.

Что касается полузащитника Яна Костенко, то он не сыграет с «Оболонью» из-за перебора желтых карточек.

В этом матче на кону будет 6 очков, так как встречаются соседи по турнирной таблице.

Пока что в активе футболистов «Карпат» 23 очка, и они занимают 9-е место в чемпионате.

Ранее бывший тренер «Карпат» Мирон Маркевич высказался о ситуации во львовском клубе.