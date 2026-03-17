Мирон МАРКЕВИЧ: «Не делайте этого, будет беда»

Бывший тренер «Карпат» Мирон Маркевич высказался по поводу ситуации во львовском клубе.

– Кто должен нести ответственность за провал тренера? Это президент, генеральный директор или кто-то другой?

– Президент занимается своими делами, выделяет значительные средства. Он доверился людям, которые… Я ему говорил: «Не делайте этого, будет беда».

– И вас не послушали?

– Он так захотел, ну что ж. Приехали чужие люди, которые не имеют никакого отношения к Львову. Вот и вся причина.

