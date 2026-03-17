Мирон МАРКЕВИЧ: «Не делайте этого, будет беда»
Тренер – о «Карпатах»
Бывший тренер «Карпат» Мирон Маркевич высказался по поводу ситуации во львовском клубе.
– Кто должен нести ответственность за провал тренера? Это президент, генеральный директор или кто-то другой?
– Президент занимается своими делами, выделяет значительные средства. Он доверился людям, которые… Я ему говорил: «Не делайте этого, будет беда».
– И вас не послушали?
– Он так захотел, ну что ж. Приехали чужие люди, которые не имеют никакого отношения к Львову. Вот и вся причина.
Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.
