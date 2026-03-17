Защитник ЛНЗ восстановился после травмы и сможет сыграть с бывшей командой
Пономарев будет выяснять отношения с бывшей командой
Как стало известно Sport.ua, повреждение приводящей мышцы бедра у защитника ЛНЗ Романа Дидыка в поединке 20-го тура УПЛ с «Александрией» оказалось не серьезным, он уже тренируется по индивидуальной программе и может попасть в заявку на следующий календарный матч – с «Рухом», который состоится 21 марта.
А вот кто точно не поможет черкасцам во Львове, так это капитан команды, еще один центральный защитник, Назарий Муравский, который дисквалифицирован.
Интерес к этому поединку подогревает то, что главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев и сразу пятеро его подопечных в прошлом сезоне представляли именно «Рух».
На данный момент футболисты ЛНЗ занимают второе место в чемпионате, набрав 44 очка.
Ранее игрок ЛНЗ получил вызов в национальную сборную.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
