  Защитник ЛНЗ восстановился после травмы и сможет сыграть с бывшей командой
17 марта 2026, 13:51
Защитник ЛНЗ восстановился после травмы и сможет сыграть с бывшей командой

Пономарев будет выяснять отношения с бывшей командой

ФК ЛНЗ. Роман Дидык

Как стало известно Sport.ua, повреждение приводящей мышцы бедра у защитника ЛНЗ Романа Дидыка в поединке 20-го тура УПЛ с «Александрией» оказалось не серьезным, он уже тренируется по индивидуальной программе и может попасть в заявку на следующий календарный матч – с «Рухом», который состоится 21 марта.

А вот кто точно не поможет черкасцам во Львове, так это капитан команды, еще один центральный защитник, Назарий Муравский, который дисквалифицирован.

Интерес к этому поединку подогревает то, что главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев и сразу пятеро его подопечных в прошлом сезоне представляли именно «Рух».

На данный момент футболисты ЛНЗ занимают второе место в чемпионате, набрав 44 очка.

Ранее игрок ЛНЗ получил вызов в национальную сборную.

По теме:
Полузащитник Карпат не успеет восстановиться к матчу с Оболонью
Экс-игрок сборной Украины о списке Реброва: Бражко, Довбик и Пономаренко
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Бокс | 17 марта 2026, 08:11 1
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»
Александр УСИК: «Он был безжалостен. Я не знаю, как выиграю этот бой»

Украинец о первом бое с Тайсоном Фьюри

Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Теннис | 16 марта 2026, 16:55 1
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс
Где Свитолина? Как выглядит гонка на Итоговый турнир WTA после Индиан-Уэллс

Элина вместе с Пегулой делит третье место, выше находятся только Соболенко и Рыбакина

Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Футбол | 17.03.2026, 07:00
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Футбол | 17.03.2026, 14:13
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Ребров нашел, кем заменить Коноплю. Но игрок травмировался
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Футбол | 17.03.2026, 07:44
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Украинский вратарь получил предложение от самого богатого клуба мира
Популярные новости
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
16.03.2026, 06:42
Бокс
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 7
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 5
Футбол
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
16.03.2026, 08:14 18
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 9
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
16.03.2026, 00:32 3
Теннис
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
