Защитник ЛНЗ восстановился после травмы и сможет сыграть с бывшей командой

Как стало известно Sport.ua, повреждение приводящей мышцы бедра у защитника ЛНЗ Романа Дидыка в поединке 20-го тура УПЛ с «Александрией» оказалось не серьезным, он уже тренируется по индивидуальной программе и может попасть в заявку на следующий календарный матч – с «Рухом», который состоится 21 марта.

А вот кто точно не поможет черкасцам во Львове, так это капитан команды, еще один центральный защитник, Назарий Муравский, который дисквалифицирован.

Интерес к этому поединку подогревает то, что главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев и сразу пятеро его подопечных в прошлом сезоне представляли именно «Рух».

На данный момент футболисты ЛНЗ занимают второе место в чемпионате, набрав 44 очка.

Ранее игрок ЛНЗ получил вызов в национальную сборную.