ОФИЦИАЛЬНО. Игрок ЛНЗ получил вызов в национальную сборную

Легионер черкасского ЛНЗ Джевисон Беннетт получил вызов в расположение национальной сборной Коста-Рики. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Желаем удачи нашим игрокам», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, Джевисон Беннетт в составе сборной Коста-Рики проведет два международных товарищеских матча – против Иордании 27 марта и Ирана 31 марта.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 44 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.