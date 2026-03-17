Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок ЛНЗ получил вызов в национальную сборную
Украина. Премьер лига
17 марта 2026, 11:02
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок ЛНЗ получил вызов в национальную сборную

Джевисон Беннетт будет играть за национальную сборную Коста-Рики

ФК ЛНЗ. Джевисон Беннетт

Легионер черкасского ЛНЗ Джевисон Беннетт получил вызов в расположение национальной сборной Коста-Рики. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Желаем удачи нашим игрокам», – лаконично говорится в сообщении.

По официальной информации, Джевисон Беннетт в составе сборной Коста-Рики проведет два международных товарищеских матча – против Иордании 27 марта и Ирана 31 марта.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 44 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.

По теме:
УЕФА все устраивает. Балакина и Шурмана назначили на матч еврокубка
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Вереса получил вызов в национальную сборную
Джевисон Беннетт сборная Коста-Рики по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чернигов и Феникс-Мариуполь назвали стартовые составы на матч 1/4 финала КУ
Футбол | 17 марта 2026, 11:37 0
Чернигов и Феникс-Мариуполь назвали стартовые составы на матч 1/4 финала КУ
Чернигов и Феникс-Мариуполь назвали стартовые составы на матч 1/4 финала КУ

Матч четвертьфинала Кубка Украины начнется в 12:00

Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Другие виды | 16 марта 2026, 13:08 1
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho
Шиши победил, Аонишики прервал серию. Как прошел 9-й день Haru Basho

Заключительную неделю турнира в Осаке украинские рикиши начали с побед

Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Футбол | 16.03.2026, 11:59
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Футбол | 17.03.2026, 07:49
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Выбор без выбора. C чем Украина подходит к полуфиналу плей-офф ЧМ
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Футбол | 17.03.2026, 07:00
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Популярные новости
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
16.03.2026, 04:45
Бокс
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 3
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 10
Футбол
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
Динамо летом может совершить громкий трансфер футболиста сборной
16.03.2026, 06:55 15
Футбол
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
Супертяж позвонил Турки Аль-Шейху и договорился о бое с Усиком
16.03.2026, 00:02 1
Бокс
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 5
Олимпийские игры
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
Эвертон обратился к Миколенко после поражения от Арсенала в Премьер-лиге
16.03.2026, 07:33 2
Футбол
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
Родители футболиста запретили ему играть за киевское Динамо
16.03.2026, 07:45 3
Футбол
