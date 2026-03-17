ОФИЦИАЛЬНО. Игрок ЛНЗ получил вызов в национальную сборную
Джевисон Беннетт будет играть за национальную сборную Коста-Рики
Легионер черкасского ЛНЗ Джевисон Беннетт получил вызов в расположение национальной сборной Коста-Рики. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».
«Желаем удачи нашим игрокам», – лаконично говорится в сообщении.
По официальной информации, Джевисон Беннетт в составе сборной Коста-Рики проведет два международных товарищеских матча – против Иордании 27 марта и Ирана 31 марта.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 44 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Матч четвертьфинала Кубка Украины начнется в 12:00
Заключительную неделю турнира в Осаке украинские рикиши начали с побед