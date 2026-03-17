В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк высказал свое мнение по поводу списка футболистов, которых Сергей Ребров вызвал в национальную команду на матчи плей-офф отбора в ЧМ-2026

– Горячая тема. Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против шведов. У «сине-желтых» проблемы с центральными защитниками, но Ребров упрямо игнорирует игроков ЛНЗ. Именно ваша команда пропустила меньше всего в УПЛ в этом сезоне. Неужели никто из «фиолетовых» не заслуживает вызова в сборную Украины?

– У нас как у клуба есть свои задачи и цели. Выбор игроков в национальную сборную – это решение главного тренера сборной Украины, и его нужно уважать.

Мы со своей стороны сосредоточены на работе нашей команды и развитии игроков. Мы болеем за национальную сборную Украины и желаем ей только успехов в ближайших матчах, – сказал Каюк.

В первом раунде плей-офф к ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.