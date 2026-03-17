В матче Национальной Лиги U-19 «Динамо» U-19 со счетом 3:0 обыграло «Рух» U-19. Впечатлениями о поединке поделился защитник киевского клуба Константин Губенко.

– Мы вышли заряженными на победу, все очень хотели сегодня победить. Уверенно и агрессивно вышли и выиграли.

– Не команду не давило то, что «Рух» идет следом в турнирной таблице?

– На нас это не давило. Нам нельзя терять очки, поэтому мы просто выходим на каждый матч одинаково. На нас ничего не давит.

– На ваш фланг сегодня на замену вышел Усман Саване. Расскажите подробнее об этом игроке. Как он уже адаптировался в коллективе?

– Он хороший игрок и хороший парень. Просто ему немного тяжело с языком, потому что он не понимает ни украинский, ни английский. Но как игрок он мне нравится.

– Уже удалось немного наработать комбинации с ним?

– Да, мы стараемся ему подсказывать, и у нас более-менее выходит.

– После матча с «Александрией» будет пауза на матчи сборных, и вы были вызваны в сборную Украины U-19. Расскажите о своем вызове.

– Очень рад вызову в сборную. Готов бороться за Украину.