Суркис сыграл на ноль, Динамо пытается догнать Шахтер в чемпионате U-19
Удалось обыграть Рух
В матче юношеского чемпионата Украины U-19 Динамо на своем поле обыграло Рух со счетом 3:0.
Отметим второй кряду матч без пропущенных голов вратаря Вячеслава Суркиса, который недавно успел дебютировать за основную команду киевлян в УПЛ.
Динамо U-19, имея на матч больше, в таблице отстает от Шахтера U-19 на три пункта.
Национальная лига U19, 17-й тур
Динамо – Рух 3:0
Голы: Люсин (28), Лобко (45), Бекерский (47)
Динамо: 71. Суркис (к) – 11. Губенко, 4. Огородник, 6. Иваськив, 15. Дикий (3. Дехтяр, 72) – 18. Озымай (5. Буравцов, 80), 20. Федоренко (30. Романюк, 72), 8. Люсин, 21. Бекерский (28. Саване, 62), 7. Андрейко (17. Гродзинский, 62) – 9. Лобко
Рух: 1. Клименко – 2. Мужиловский, 23. Баршак, 4. Фицик, 22. Залипка (15. Клеутин, 32) – 14. Шелепинский, 10. Рыбак, 7. Джурабаев (17. Кирикович, 62), Дяк (6. Соломон, 80), 19. Себро (21. Кройтарь, 80)- 11. Денисов (к)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иран может стать девятым
В заявку войдут Пономаренко, Ванат и Яремчук