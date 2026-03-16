Суркис сыграл на ноль, Динамо пытается догнать Шахтер в чемпионате U-19

В матче юношеского чемпионата Украины U-19 Динамо на своем поле обыграло Рух со счетом 3:0.

Отметим второй кряду матч без пропущенных голов вратаря Вячеслава Суркиса, который недавно успел дебютировать за основную команду киевлян в УПЛ.

Динамо U-19, имея на матч больше, в таблице отстает от Шахтера U-19 на три пункта.

Национальная лига U19, 17-й тур

Динамо – Рух 3:0

Голы: Люсин (28), Лобко (45), Бекерский (47)

Динамо: 71. Суркис (к) – 11. Губенко, 4. Огородник, 6. Иваськив, 15. Дикий (3. Дехтяр, 72) – 18. Озымай (5. Буравцов, 80), 20. Федоренко (30. Романюк, 72), 8. Люсин, 21. Бекерский (28. Саване, 62), 7. Андрейко (17. Гродзинский, 62) – 9. Лобко

Рух: 1. Клименко – 2. Мужиловский, 23. Баршак, 4. Фицик, 22. Залипка (15. Клеутин, 32) – 14. Шелепинский, 10. Рыбак, 7. Джурабаев (17. Кирикович, 62), Дяк (6. Соломон, 80), 19. Себро (21. Кройтарь, 80)- 11. Денисов (к)