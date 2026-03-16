16 марта 2026, 15:31 | Обновлено 16 марта 2026, 15:51
Суркис сыграл на ноль, Динамо пытается догнать Шахтер в чемпионате U-19

Удалось обыграть Рух

В матче юношеского чемпионата Украины U-19 Динамо на своем поле обыграло Рух со счетом 3:0.

Отметим второй кряду матч без пропущенных голов вратаря Вячеслава Суркиса, который недавно успел дебютировать за основную команду киевлян в УПЛ.

Динамо U-19, имея на матч больше, в таблице отстает от Шахтера U-19 на три пункта.

Национальная лига U19, 17-й тур

Динамо – Рух 3:0
Голы: Люсин (28), Лобко (45), Бекерский (47)

Динамо: 71. Суркис (к) – 11. Губенко, 4. Огородник, 6. Иваськив, 15. Дикий (3. Дехтяр, 72) – 18. Озымай (5. Буравцов, 80), 20. Федоренко (30. Романюк, 72), 8. Люсин, 21. Бекерский (28. Саване, 62), 7. Андрейко (17. Гродзинский, 62) – 9. Лобко

Рух: 1. Клименко – 2. Мужиловский, 23. Баршак, 4. Фицик, 22. Залипка (15. Клеутин, 32) – 14. Шелепинский, 10. Рыбак, 7. Джурабаев (17. Кирикович, 62), Дяк (6. Соломон, 80), 19. Себро (21. Кройтарь, 80)- 11. Денисов (к)

По теме:
Один из лучших тренеров Украины может возглавить Карпаты
Арда ТУРАН: «Так случается: тут у нас смерть, а тут – рождение»
Наставник Шахтера: «Удивляют некоторые блогеры. Стань тренером и побеждай»
Иван Зинченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Футбол | 16 марта 2026, 02:41 1
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории
Сборная вышла на ЧМ и не сыграла. Такое было 8 раз в истории

Иран может стать девятым

Ребров определился с нападающими сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 16 марта 2026, 13:58 0
Ребров определился с нападающими сборной Украины на матч против Швеции
Ребров определился с нападающими сборной Украины на матч против Швеции

В заявку войдут Пономаренко, Ванат и Яремчук

Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2026, 19:35
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Известно, сколько заработала Свитолина за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Футбол | 16.03.2026, 08:00
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Футбол | 16.03.2026, 11:59
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
Популярные новости
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
Покорительница Анталии. Баранка в финале: Калинина снова выиграла трофей!
15.03.2026, 11:15 31
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
ЛЕОНЕНКО: «Хотелось бы, чтобы он возглавил сборную, я таких не встречал»
16.03.2026, 08:39 8
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
МАРКЕВИЧ: «Очень жаль, но этот клуб УПЛ скоро пропадет»
15.03.2026, 07:10 2
Футбол
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
Бенфика вырвала победу. Трубин пропустил, Судаков вышел на замену
15.03.2026, 00:39 4
Футбол
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
15.03.2026, 09:12 8
Футбол
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2026, 02:20 10
Теннис
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
15.03.2026, 08:33 7
Футбол
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
16.03.2026, 06:05 4
Олимпийские игры
